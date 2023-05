EJUNTAS, una aplicación al servicio de los propietarios de fincas

La administración de fincas tiene para los gestores de las mismas, una triple dificultad.

En primer lugar, la necesidad de emplear mucho tiempo en la gestión de las demandas de información de los propietarios sobre las cuestiones relativas al buen funcionamiento de los servicios comunes, tiempo que, en muchas ocasiones, se retrae de las gestiones diarias obligatorias de la administración.

En segundo lugar, la preparación y desarrollo de las juntas de propietarios supone, para el administrador, una delicada tarea por la complejidad de los temas a tratar y por la discusión de que los mismos producen entre los propietarios que, en muchos casos, han conocido los temas del orden del día con escasas fechas de antelación y no siempre con toda la información previa necesaria para una adecuada toma de decisiones.

Y en tercer lugar y no menos importante, el seguimiento de los temas acordados, la información de los pasos que se van dando para su consecución y finalmente el estado final de los mismos, exige para los administradores de un tiempo que no siempre les es fácil tener en la tarea diaria, difícil y compleja, con el peligro de que el nivel de descontento repercuta negativamente en la valoración de su labor.

EJUNTAS es una aplicación online que soslaya estos tres peligros de una manera sencilla y rápida. En relación con el primer problema citado porque permite una comunicación online rápida, eficaz y constante entre adiestrador y vecino de tal manera que anula o, al menos, disminuye, en gran medida, los tiempos que normalmente se emplean en consultas telefónicas o personales, que necesitan una mayor duración y dedicación.

En cuanto al segundo de los problemas citados, EJUNTAS está desarrollada eficazmente y con sencillez, para que los vecinos, una vez conocidos los temas del orden del día de la junta, puedan intercambiar entre ellos y el administrador los aspectos más importantes de cada punto, dando su previa opinión y facilitando así la toma de decisiones que posteriormente se van a concretar en la junta de propietarios. Incluso, en caso de no poder asistir, la aplicación permite votar dichos acuerdos sin necesidad de recurrir a la representación.

Y en relación con el tercer punto planteado, EJUNTAS facilita a los administradores, con la consiguiente participación de los vecinos, un seguimiento detallado de los temas acordados, su fase de desarrollo, las dificultades surgidas y las soluciones tomadas etc., de tal manera que los acuerdos tomados tienen un seguimiento permanente que permite a los vecinos conocer en todo momento la situación real de su realización, consiguiéndose un ahorro de, al menos, el 15 % del tiempo de gestión, muchas veces dedicado a labores improductivas, ya que a través de la aplicación se consigue llegar a las juntas con la mayoría de los puntos tratados, acortando el tiempo de desarrollo de las mismas