Barrabés.biz, The Valley y Cruz Roja se alían para impulsar la empleabilidad del sector tecnológico

La alianza destaca el objetivo de mejorar la integración social y laboral de colectivos y personas en situación de riesgo de exclusión Esta unión refleja el compromiso por lograr la inclusión a través de soluciones innovadoras que mejoran la empleabilidad mientras incentivan los cambios necesarios para conseguir una transición digital inclusiva. Los programas 'Actualízate' y 'Hackea tu futuro' impulsados por Red.es e impartidos por Barrabés.biz y The Valley están llevando cursos de profesionalización digital por toda España con el objetivo de formar a jóvenes y personas desempleadas en Big Data, ciberseguridad y sistemas Cloud.

Barrabés.biz, The Valley y Cruz Roja han decidido aunar fuerzas para impulsar el empleo inclusivo, la igualdad de oportunidades y la diversidad facilitando la mejora de la empleabilidad de las personas que tienen más dificultades para acceder al empleo, como jóvenes y personas desempleadas, en sectores que incentivan el necesario cambio hacia la digitalización. Lo harán a través de los programas 'Actualízate' y 'Hackea tu futuro', impulsados por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Con esta colaboración, las entidades buscan mejorar la integración laboral de personas y colectivos en riesgo de exclusión mediante la formación en habilidades digitales como Big Data, ciberseguridad y sistemas Cloud, áreas con una gran empleabilidad y para la que se espera que en los próximos años se necesiten miles de profesionales especializados.

Durante meses, el proyecto impartido por Barrabés.biz y The Valley, adjudicatarios de unos de los contratos del programa de formación en Economía Digital impulsado por Red.es, ha formado a cientos de profesionales jóvenes y en situación de desempleo en estas áreas tecnológicas con el objetivo de reciclarse y mejorar sus oportunidades de empleo. De esta manera, este acuerdo con Cruz Roja significa dar un paso más en este trabajo de asesoramiento, capacitación y empoderamiento de las personas y una nueva ventana de oportunidades para que muchas de ellas consigan desarrollarse profesionalmente.

Mediante este acuerdo, se busca promover la reducción de la brecha digital y buscar la inserción laboral, y que las personas participantes en estos proyectos puedan ser tenidas en cuenta en sus áreas de empleo y en las necesidades de personal que la empresa pueda demandar. Además, también pondrá al servicio de estas personas acciones de orientación y mentorías para ayudarles a conocer el mercado laboral y mejorar sus procesos de selección.

En este sentido, Maika Sánchez, responsable de Cruz Roja afirma que:

"Desde el Plan de Empleo de CRE seguimos adaptándonos y actualizando la forma en que podemos ayudar a más personas a posicionarse adecuadamente en un mercado laboral cambiante para que tengan más opciones laborales. Este proceso de adaptación requiere de nuevos puntos de vista e ir de la mano de empresas tecnológicas y digitales, que están creando y van a crear nuevas oportunidades y para las que las personas con especial dificultad para acceder al mercado de trabajo deben estar preparadas. Desde Cruz Roja, buscamos que la capacitación esté centrada con las demandas futuras del mercado es por ello que esta colaboración lo garantiza. De este modo, adaptamos las propuestas de inserción laboral a esa demanda futura, consiguiendo que las personas con las que trabajamos alcancen el nivel de competencias necesario para entender los nuevos procesos productivos y manejar las nuevas herramientas y tecnologías".

El objetivo de esta colaboración responde a las necesidades de empleabilidad tanto de jóvenes como de personas desempleadas que buscan reciclarse y a su vez, a la demanda de profesionales especializados. En 2020, en Europa quedaron vacantes más de 340.000 puestos de trabajo para profesionales de data y Cloud, y más de 168.000 de ciberseguridad, según la Comisión Europea, organismo que quiere doblar el número actual de especialistas para el año 2030, llegando a los 20 millones, según el último informe de empleabilidad del ONTSI.

Estos programas están cofinanciados con el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del periodo de programación 2014-2020, en concreto, con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) y al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo a los demandantes de empleo, además de mejorar la empleabilidad, especialmente de las personas desempleadas, a través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales, así como facilitar el acceso a puestos de trabajo que impulsen la transformación digital de las empresas a jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, formándoles en carreras tecnológicas con muchas oportunidades de trabajo, en el marco del compromiso de la Unión Europea de crear más y mejor empleo.