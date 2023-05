L’Aljub inaugura la primera Lefties Digital Store de la Comunidad Valenciana

La nueva macrotienda tiene más de 2.500 metros cuadrados en una sola planta y es toda una experiencia phygital, que va más allá de la moda y las tendencias. Máquinas Arcade para jugar, fuentes de agua para clientes y mascotas, probadores inteligentes, pantallas 3D gigantes, una tienda hiperconectada, y mucha moda. La apertura se prolongará desde hoy hasta el 10 de junio, con la campaña "Atrapados en el Oasis" en la que participarán destacados influencers locales El Centro Comercial L'Aljub, gestionado por CBRE, es uno de principales referentes de moda de la provincia. Por esta razón, hoy 11 de mayo, Lefties ha abierto una nueva tienda en Elche que estrena el nuevo concepto Digital Store, quecombina las experiencias físicas y digitales en un mismo lugar. Un gran espacio de más de 2.500 metros cuadrados lleno de las últimas novedades tecnológicas para ofrecer una experiencia de compra totalmente distinta a lo que se ha conocido hasta ahora. La Lefties Digital Store de L’Aljub destaca, entre otras cosas, por contar con las Easy Pay, las cajas de pago pioneras en el mundo del retail y probadores inteligentes. Además, tiene un increíble servicio de personalización y customización de ropa para que las prendas sean únicas. También las compras por internet vienen con novedades, ya que cuenta con taquillas de recogida de pedidos online. Por otra parte, posee la última tecnología en pantallas, digital signage y servicios diferenciales como máquinas Arcade distribuidas por toda la superficie para que jueguen los clientes y fuentes de agua para clientes y mascotas.

En definitiva, la tienda situada en el Centro Comercial L’Aljub, es la primera Lefties Digital Store de la Comunicad Valenciana, sin duda, la tienda del futuro. Un establecimiento que ha abierto hoy, pero cuya inauguración se extenderá mañana y pasado, viernes y sábado. Un granevento al más puro estilo Lefties,con DJ en directo, globos y bolsas conmemorativas de la apertura.

La nueva Digital Store integra la experiencia de una tienda física con el canal online y unaoferta de moda accesible y tendencias para todo el mundo: mujeres y hombres de todas la edades, y una gran oferta para el público infantil, desde bebés a adolescentes. Y con todas las colecciones cápsula y colaboraciones de la marca de Inditex: The Puffer, Ugly X-MAS, NBA, Kelme, Mistral, Kappa, Now Collection, Party, Perfumería, Tecnología, Sportswear o Maternity.

La nueva tienda de Lefties en L’Aljub viene para revolucionar el concepto tradicional de esta tipo de establecimientos. En este nuevo espacio pet-friendly se puede encontrar el último hype a un precio accesible y celebrar la experiencia de mil formas. Todo está diseñado para hacer el shopping mucho más fácil, cómodo y memorable.

La tecnología al servicio del consumidor para vivir una experiencia única

Una de las innovaciones más impactantes que incorpora la nueva Lefties Digital Store de L’Aljub, es la tecnología Easy Pay. Este sistema reconoce al instante los productos que llevas y permite pagarlos al momento, con el ahorro de tiempo que supone. Otra de las novedades es el concepto de la omnicanalidad, es decir, que la tienda física y online se unifica haciendo mucho más fácil el tema de las entregas y devoluciones. Otra primicia importante son los probadores inteligentes que avisan cuando están libres sin necesidad de hacer cola en la puerta.

Destacadosinfluencers celebrarán la apertura del nuevo Lefties

Por otra parte, la celebración de esta esperada apertura se prolongará del 19 de mayo al 10 de junio, con una experiencia única y emocionante, la campaña "Atrapados en el Oasis". Un evento que promete ser uno de los más importantes del año y que contará con la presencia de destacados influencers locales. La acción estará llena de sorpresas y actividades como la creación de looks de Lefties con prendas personalizadas creadas por los influencers elegidos, dispuestos en diferentes puntos del centro comercial. De igual forma se instalará un meet & greet con una firma de autógrafos y fotos con reconocidos personajes, concursos y premios en redes sociales y app para ganar los looks y el juego de "Atrapados en el Oasis".

Los influencers que competirán en este juego son Julia Palazón (@juliiapege) que tiene más de 129 mil seguidores que disfrutan de su contenido sobre moda, salud y belleza. Y también acudirá Andrés Suarez (@soyandresuarez), con más de 329 mil seguidores, que muestra el mundo a través de sus ojos con fotografías y vídeos de viajes, destacando la belleza y singularidad de cada momento.

