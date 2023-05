Por qué es importante la seguridad informática en centros educativos, por Bidaidea

El proveedor mundial especializado en ciberprotección, Check Point Research, indicó en su último reporte de seguridad informática, que los ataques en la red contra los centros educativos, aumentaron en un 75 % en el 2021, con tendencia al alza para los años posteriores.

Esto ha permitido identificar que los sistemas de seguridad de la información guardada en la nube, relacionada muchas veces con menores de edad, presentan altos niveles de vulnerabilidad, sin olvidar la sensibilidad en la gestión de estos datos (entre ellas, el uso de políticas BYOD, que permiten acceso fácil a los recursos de las instituciones, como correos electrónicos, bases y aplicaciones personales).

En ese sentido, la consultora internacional Bidaidea se ha posicionado en el mercado por sus investigaciones, herramientas e inteligencia en tecnologías de la información (IT), operacional (OT) e internet de las cosas (IoT), para prevenir incidentes en este sector, lo que incluye colegios, universidades e institutos, con la finalidad de proteger la integridad de los estudiantes, la reputación y el futuro de dichas entidades.

¿Cómo se aplica la ciberseguridad en los centros educativos? De acuerdo con Bidaidea, existen estudios que indican que, en España, se está presentando un aumento de más del 125 % en ataques digitales, con 40 mil reportes diarios, más del 94 % de las empresas afectadas y alrededor de 14 mil millones en pérdidas económicas anuales.

Por ello, la compañía ofrece servicios de auditoría y análisis de brechas para cada situación, aportando un equipo de profesionales formados en diferentes disciplinas, lo que permite blindar completamente los activos digitales de las organizaciones a largo plazo.

En el caso particular de las instituciones educativas, Bidaidea presenta tres paquetes iniciales que se pueden ajustar de acuerdo con las necesidades de cada entidad: en primer lugar, dispone de un paquete básico en tecnología, en el que se implementa tecnología esencial, como seguridad perimetral (firewalls), o seguridad en el puesto de trabajo (endpoint protection), para la protección de las conexiones remotas; puntos de acceso WIFI, sistemas de comunicaciones seguras o protección Cloud, entre otros.

Por su parte, el segundo pack está diseñado para el mejoramiento de las bases de defensa digital, con el objetivo de añadirles productos avanzados y personalizados en el entorno de la educación.

Finalmente, el tercer plan de servicios especializados se enfoca en la atención al cliente, consultoría experta, respuesta ante problemas y gestión de herramientas de ciberseguridad. Asimismo, se combinan los elementos de monitorización de redes sociales con otras fuentes, con reportes continuos, añadiendo la inteligencia al esquema.

En esta fase, se integran las capacidades de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) con los servicios de inteligencia y ciberinteligencia. Entre ellos, la vigilancia digital y detección de amenazas en los sistemas de comunicaciones; análisis de intentos de ataque; recuperación de datos perdidos o dañados; y la capacidad de respuesta ante incidentes, incluyendo la implementación paso a paso de capacidades SIEM (Security Information and Event Management).

Garantía de formación y concienciación Además de la implementación de software y hardware vinculados a la seguridad informática, Bidaidea ofrece cursos especializados, dirigidos a directivos y empleados, segmentados por departamentos, con los que se busca instruir en transformación digital, herramientas de detección basadas en inteligencia digital o mejorar la motivación e intuición para dar respuestas inmediatas a los percances, entre otros. Entre los contenidos, se encuentran nociones básicas de seguridad, normativa aplicable y responsabilidad legal (como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la norma ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad), fundamentos en la continuidad de negocio o análisis y evaluación de riesgos. La ciberseguridad en centros educativos no es cosa de niños y en Bidaidea lo tienen muy claro.