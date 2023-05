¿Cuáles son los Beach Clubs de Tulum más exclusivos?

De enclave poco transitado a transformarse en la meca de la diversión en la Rivera Maya.

Se habla de Tulum, una ciudad ubicada en la costa caribeña de México que está destacando a nivel mundial por su excelente propuesta de ocio nocturno.

En muy poco tiempo, este lugar ha sabido diferenciarse, apostando por la exclusividad, las fiestas VIP y una estupenda oferta de beach clubs.

Tulum, la ciudad de los beach clubs De un tiempo a esta parte, Tulum se ha convertido en uno de los lugares más visitados de toda la Riviera Maya. La popularidad de este destino turístico no es más que la respuesta lógica a su combinación de belleza natural, cultura y entretenimiento. Desde luego, el maravilloso ambiente caribeño, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, es el mejor escenario para la diversión en todos sus sentidos.

Los Tulum Beach Clubs son la razón de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Estos establecimientos ofrecen música en vivo, todo tipo de cócteles exóticos y una cuidada gastronomía. Todo esto, junto con la inconmensurable belleza del mar Caribe, hace que las fiestas exclusivas de Tulum no tengan rival.

Taboo Tulum Se empieza el recorrido por los Tulum Vip Clubs con uno de los que mayor público reciben. De jueves a domingo, Taboo Tulum es un hervidero de personas dispuestas a pasárselo bien. Es por eso que resulta tan importante reservar siempre en las zonas VIP de Tulum.

Este club se diferencia especialmente por su propuesta culinaria, donde ofrece lo mejor de la cocina mediterránea y de la mixología. Aunque no es lo único que cautiva a sus clientes. Su decoración es otra de las grandes bazas. Madera y textiles artesanales, columpios colgantes, una estupenda piscina en el centro. Tampoco faltan las terrazas con vistas al mar y los camastros en este beach club de Tulum. Sin duda, un fiel reflejo del estilo bohemio que tanto caracteriza a esta ciudad.

La guinda final la pone la variada selección musical que se compone de hip hop, electrónica y reguetón, entre otros.

Mia Tulum Otro de los locales más especiales es Mia Tulum. Este restaurante y selecto club proporciona una experiencia de lo más increíble, empezando por su decoración. La entrada al recinto es un llamativo túnel elaborado con ''palitos'' de madera que confiere un toque de lo más rústico y mágico.

En su interior, también se encuentran otras construcciones igual de icónicas, como es el caso de los nidos fabricados con bejuco. Como no puede ser de otra manera, se trata de uno de los reclamos para todos aquellos que quieren una instantánea de sus vacaciones en este paraíso.

Este local cuenta con una excelente carta donde priman los productos del mar, el mejor vino y los cócteles más selectos. Asimismo, cada semana organizan en Tulum eventos VIP con DJ internacionales que hacen vibrar a todo el público.

Tantra Tulum Sin duda, uno de los espacios más sofisticados y exclusivos se encuentra en Tantra Tulum. Se trata de un maravilloso enclave protagonizado por la belleza del paisaje que brinda la Riviera Maya. A esto se le añade una cuidada arquitectura balinesa, compuesta por elementos arquitectónicos en madera, una gran piscina y camastros en los que contemplar el mar. Con todos estos elementos, es difícil no catalogarlo como el emplazamiento más romántico del Tulum VIP.

Además de su espectacular decoración, Tantra destaca por su increíble propuesta de espectáculos y shows en vivo. Happenings, música en directo y espectáculos tribales, entre otros, se encargan de amenizar las noches más increíbles de México.

Vagalume Tulum Para experiencia multisensorial, la que ofrece Vagalume Tulum. Este local lo tiene todo para hacer de cualquier velada una totalmente inolvidable. En primer lugar, se caracteriza por su original y acogedora arquitectura, especial atención merece la piscina en cuya pasarela central emergen dos gigantescas manos. Por supuesto, los rincones mágicos como este no son su único atractivo.

Posee una excelente gastronomía y mixología que hacen las delicias de todos sus invitados. Las noches se amenizan con múltiples DJ, presentaciones de música en directo, muestras artísticas e, incluso, rituales mayas. Asimismo, Vagalume brinda la posibilidad de disfrutar de Tulum con botellas VIP y sisha. Todo destinado a crear un ambiente único donde dar rienda suelta a los sentidos.

Bagatelle Tulum En el 2020 abrió sus puertas Bagatelle Tulum. A pesar de ser uno de los clubs más 'jóvenes' de la ciudad, en seguida ha sabido hacerse un hueco entre la oferta de ocio nocturno. Las claves de su éxito han sido su lujosa decoración y su ambiente selecto y acogedor a partes iguales. Todo esto ha contribuido a su consolidación como uno de los establecimientos más top del momento.

Por supuesto, es necesario mencionar la parte gastronómica de este club. Y es que, Bagatelle se caracteriza por presentar lo mejor de la comida francesa y mediterránea elaborada con ingredientes de primera calidad. Platos exquisitos que complementan a la perfección el ambiente del lugar.

Rosanegra Beach Club Tulum Sensaciones, sabores y colores se dan cita cada noche en Rosanegra Beach Club Tulum. La experiencia en este local solo puede definirse como 'eco-chic'. La vegetación, el paisaje costero y las botellas de tequila crean la atmósfera desenfadada, sensual y vibrante que caracteriza al Rosanegra.

Este club reúne todas las características necesarias para vivir una auténtica fiesta latina. Capoeira, bengalas, DJ, happenings y muchos otros shows que se disfrutan a pie de playa, destinados a ofrecer puro entretenimiento a los invitados.

El Rosanegra Beach Club completa su propuesta con una interesantísima carta de cócteles, los cuales se elaboran a partir de ingredientes naturales. También destaca su menú, compuesto por una amalgama de platos de todo el mundo que rezuman gran exclusividad. Es el caso del camarón tigre nigeriano o el salmón Ora King.

Con esta selección de Beach Clubs, no es de extrañar que cada vez más personas quieran conocer de primera mano esta ciudad mexicana. ¿Quién se anima a vivir una noche inolvidable junto al mar? En ese caso, ¡reservar las mesas VIP en Tulum Tables!