¿Vestir piezas de diseño 'atemporal' y estar 'a la moda' es posible? La marca PORTRAIT afirma que sí

Desde hace muchas generaciones, las monturas de vista o de sol dejaron de ser una mera prótesis. Hoy en día, constituyen el elemento/ accesorio probablemente más importante del look de una persona, pues se lleva nada más y nada menos que en la cara, determinando en parte, la personalidad del individuo y enfatizando lo que este desea proyectar en su entorno.

En la actualidad, las monturas de moda completan y resaltan de forma importante el estilo de una persona, representan un statement de carácter, de estilo de vida y hasta un premeditado acto de rebeldía.

Pero, ¿qué marcas hacen realmente un trabajo de experimentación en este campo? En esta búsqueda, nos hemos topado con la firma PORTRAIT cuyos estilos son únicos y novedosos, pero, además, atemporales e individualistas, ofreciendo una enorme libertad de elección a quien las luce.

¿Moda coleccionable? El diseño trendy y a la vez atemporal de PORTRAIT PORTRAIT es una firma que elabora monturas para gafas inspiradas en el arte, con diseños originales, únicos y totalmente elaborados a mano. Los productos de esta marca se caracterizan por prestar mucha atención al detalle, no escatimar en el lujo y ser elaborados en ediciones limitadas. Su equipo está conformado por un grupo de diseñadores jóvenes y entusiastas por la moda y el arte.

El estilista y director creativo de la firma Gabriel Hernández, menciona que uno de sus últimos lanzamientos ha sido la colección Essentials. En ella, se expresan los principios experimentales que siempre han guiado el trabajo de esta marca, pero con una visión minimalista. Para ello PORTRAIT se vale de bajos relieves y contrastes. Hernández explica que han mezclado acabados cepillados con pulidos a espejo o superbrillantes, cortes afilados en contraste con detalles curvos, todos ellos, elementos de diseño que no tienen un tiempo específico y cuyo resultado distintivo es la belleza en el diseño, un aspecto que está siempre de moda, sin importar el momento histórico.

Diseños con fuerte carácter y a la vez para todos los gustos Essentials no es la única propuesta que la empresa PORTRAIT ofrece a sus clientes. La firma despliega un portafolio con diseños para todos los gustos, tanto para gafas de vista como de sol. Disponen, por ejemplo, de la colección Art-Fakt que, siguiendo el principio de atemporalidad, combina la estética vintage con la tecnología moderna.

Por su parte, la colección Glitch, probablemente la más extravagante y experimental, está conformada por una serie de gafas oversize y sin espesor que reinterpretan a través del producto, el mundo del videoarte, con formas alusivas a este género y el uso creativo del acero inoxidable. Un material 2D que ha sido enriquecido con piezas de acetato y galvanizados de distintos colores, verdaderas piezas de arte para vestir.

O bien la colección Neón, que se destaca por sus colores llamativos y personalizados, formas redondeadas y acabado tipo vidrio arenado, un verdadero tributo a la "Neon Art". Como lo asegura Gabriel Hernández, vestir formas atemporales y estar a la moda es posible con la marca PORTRAIT cuyas formas audaces, colores vivos y detalles dan como resultado, monturas de moda que están vigentes hoy y lo estarán en 20 años.