Best Western Premier CMC Girona, el alojamiento perfecto para disfrutar de Temps de Flors

El establecimiento, de 4 estrellas, situado en el centro de la ciudad, ofrece a sus huéspedes la oportunidad de disfrutar del Festival de una forma única Best Western Premier CMC Girona es el mejor alojamiento para disfrutar de Temps de Flors en Girona, un festival anual donde las flores transforman la ciudad en un espectáculo floral impresionante, en un jardín con un encanto único.

Entre el 13 y 21 de mayo Girona decora numerosos espacios públicos y privados con impresionantes composiciones florales y pasear por la ciudad se convierte en un auténtico placer para todos los sentidos.

Temps de Flors es un evento muy popular que atrae a numerosos visitantes, tanto de España como del extranjero, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados de Girona. Durante estos días, calles, plazas, patios y edificios históricos se llenan de coloridas flores y plantas, creando un ambiente mágico y encantador. Los visitantes tienen la oportunidad de pasear por las calles y deleitarse con creaciones florales, que van desde simples arreglos hasta elaboradas instalaciones artísticas.

Además de las exhibiciones florales, Temps de Flors también ofrece una gran variedad de actividades complementarias, como conciertos, exposiciones de arte, talleres y eventos gastronómicos. Los restaurantes y establecimientos locales también se suman al festival ofreciendo menús y platos inspirados en las flores y la primavera.

Ubicado en el centro de Girona, Best Western Premier CMC Girona, cuenta con una ubicación excelente, tanto para explorar el festival, como para descubrir los encantadores lugares de interés de la ciudad. El hotel posee agradables habitaciones y una gran variedad de comodidades para garantizar una estancia encantadora.

Después de pasear por el festival, los huéspedes pueden disfrutar de las instalaciones del hotel: gimnasio, spa o vistas panorámicas de la ciudad desde su maravillosa terraza. Además, el personal del hotel conoce perfectamente todas las actividades que se realizan durante estos días y estará encantado de ofrecer a sus clientes esta información, igual que de otras atracciones turísticas de la zona, para que la experiencia en Girona sea la mejor.

Best Western Premier CMC Girona

Best Western Premier CMC Girona es un establecimiento de 4*Final del formulario del grupo Hotels CMC, situado en el centro de Girona, que pertenece a una de las cadenas hoteleras internacionales de mayor prestigio, el grupo BWH Hotel Group.

Best Western Premier es la marca que recopila una exclusiva colección de hoteles, seleccionados cuidadosamente, que ofrece a los viajeros una completa gama de servicios y comodidades, adaptados a las necesidades de los clientes actuales más exigentes. El huésped en estos hoteles tiene la oportunidad de gozar de una experiencia genuina, que refleja la personalidad única del entorno local, con el máximo nivel de detalle para asegurar una estancia verdaderamente auténtica y sofisticada de primer nivel.

BWH Hotel Group

Es una red hotelera global líder compuesta por tres compañías hoteleras: WorldHotels™ Collection, Best Western® Hotels & Resorts y SureStay Hotel Group®. La red global cuenta con aproximadamente 4.500 hoteles en más de 100 países y territorios en todo el mundo*. Con 18 marcas en cada segmento de escala de cadena, desde económico hasta de lujo, BWH Hotel Group se adapta a las necesidades de los desarrolladores y huéspedes en todos los mercados.

Fotos aquí: https://internationalpromotourist-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sharepoint_alfabetiko_com/EvbKK3q44eNKoZ9MZAL3Kq4BU3Jh2FEwjL2_iE3F-XC4Dw?e=7euI1r

Más información: https://hotelcmcgirona.com/