Miele da la clave para obtener un hogar a prueba de alergias

La llegada de la primavera para muchas personas, también significa dar la bienvenida al inicio de la temporada de alergias. Durante esta época del año, el aire se llena de polen, esporas de moho y otros alérgenos que pueden causar una amplia variedad de síntomas desagradables, como estornudos, picazón en los ojos y la nariz, congestión nasal Además, a menudo se carga con todos estos alérgenos al realizar las actividades diarias, trasladándolos al hogar sin darse cuenta. Es por eso por lo que es tan importante tomar medidas para mantener las casas libres de alergenos. Una limpieza a fondo del hogar, de forma periódica se convierte en una de las formas más efectivas de reducir la exposición a los alérgenos y ayudar a prevenir los síntomas de la alergia. Una de las herramientas principales para la limpieza del hogar es el aspirador, que ayuda a mantener un ambiente interior saludable y limpio.

Llevar a cabo una rutina de limpieza de forma frecuente, ayuda a mantener las alergias a raya. Por ello, el aspirador se convierte en el mejor aliado para evitar que alergenos y ácaros indeseados se acumulen en el interior del hogar.

Desde Miele, marca de electrodomésticos premium, ofrecen una amplia variedad de aspiradores que se ajustan a todo tipo de necesidades.

El aspirador sin bolsa destaca por favorecer el ahorro de dinero en el largo plazo al no tener que invertir en repuestos. En este sentido, Miele ofrece el modelo Boost CX1 que elimina fácilmente la suciedad gruesa como el polvo fino, gracias a su tecnología Vortex, garantizando una máxima higiene durante la aspiración y el vaciado. Además, este modelo cuenta con el filtro HEPA AirClean para retener las partículas más pequeñas, lo que lo convierte en una solución ideal para las personas alérgicas al polvo.

Una excelente opción para aquellos que buscan un aspirador compacto, ligero y respetuoso con la limpieza y la higiene del hogar, especialmente para aquellos que buscan acabar con las partículas más pequeñas y reducir los síntomas de alergia.

Se trata de un modelo sin bolsa cuya principal ventaja es el ahorro de dinero en el largo plazo al no tener que invertir en repuestos. En relación con el punto anterior, este modelo ofrece una mayor comodidad.

En cambio, el aspirador con bolsa suele poseer una mayor capacidad de almacenamiento, además, por lo general, se trata de un modelo más higiénico, ya que la bolsa hermética evita que los alérgenos y contaminantes puedan propagarse de nuevo. Al mismo tiempo, requieren de menos mantenimiento ya que no es necesario reemplazar el filtro con tanta frecuencia. Todo lo anterior implica una mayor duración, aunque ambos modelos cuentan con el respaldo de la marca, que testa sus productos para ofrecer una vida útil de hasta 20 años.

Miele destaca el modelo Complete C3 Allergy, ideal para personas alérgicas, ya que incluye un filtro Hepa AirClean para capturar el 99,9% de las partículas finas de polvo y alérgenos. Además de reunir las ventajas de los aspiradores con bolsa convencionales como pueden ser una gran capacidad de almacenamiento o su facilidad de desecho.

Aspirador sin cable

Más allá de este debate existen otros tipos de aspirador que también se sitúan a la vanguardia de innovación en el sector. En este caso el último modelo de aspirador sin cable de Miele, Triflex HX2, destaca por su diseño inteligente y flexible, ofreciendo una potencia de aspiración que elimina hasta el 99,9% del polvo fino. Su versatilidad lo hace perfecto para recoger migas y restos en encimeras y limpiar zonas difíciles debajo de los muebles o en espacios estrechos, favoreciendo una limpieza rápida.

En definitiva, Miele ofrece una amplia gama de soluciones que se adaptan a todo tipo de necesidades y exigencias, diseñados para durar hasta 20 años.