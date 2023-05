Rutina de belleza minimalista para el verano

El verano es una época en la que se disfruta del sol, la playa, el aire libre y esas terrazas que tanta vida dan.

Una época de reuniones, risas, luz, color y alegría. Esto puede pasar factura a la piel si no se tienen los cuidados diarios necesarios.

La vida obliga a estar eligiendo a cada momento, pero si se elige para cuidar, embellecer y minimizar los daños en la piel, la elección tiene que ser con más exigencia y más conocimiento.

En este camino de búsqueda, hay una cosmética perfecta, Esbeltia, una rutina minimalista, con muy pocos pasos para tenerlo todo en la piel y con una calidad superior. Formulada por los mejores expertos del momento, todo ello hace de Esbeltia, una de las rutinas minimalistas más completas del mercado.

Esbeltia está hecha con aceites vegetales ecológicos, veganos de primera presión en frío, con las vitaminas imprescindibles, grupo de vitaminas A, B, C, D, ácido hialurónico, algas del Mediterráneo... Unas fórmulas exquisitas, no pegajosas, con textura ligera, que ayudan a mejorar la hidratación, la nutrición, atenúa las manchas y las arrugas.

La rutina imprescindible Mañanas: Limpieza suave, tónico o agua de rosas.

Crema 24 horas Esbeltia, cara, cuello y escote

Protector solar de 50, en cara, cuello y escote (muy recomendables los protectores con color, porque protegen más). En verano hay que reaplicarlo cada dos horas, usar la cantidad adecuada (una cucharadita y media para cara, cuello y escote. Incidir en labio superior, contorno de ojos y nariz).

Noches: Limpieza doble, primero una limpieza con limpiadores grasos, son los que eliminan los protectores solares y maquillajes.

Seguido un limpiador de gel suave, que no deje la cara tirante

También aplicar tónico o agua de rosas, suero de péptidos y retinol de Esbeltia, crema 24 horas de Esbeltia cómoda, minimalista y ecológica. Recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y es importante cuidarla adecuadamente para mantenerla sana y hermosa.

Esbeltia es una rutina minimalista completa de alta calidad que se debe complementar durante todo el verano con prendas que impidan mucha incidencia, viseras, sombreros y gafas de sol.