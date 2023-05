Clases de inglés One to One para empresas con That's Fun

El inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para los negocios, permitiendo entablar relaciones comerciales y laborales con los más de 1.500 millones de angloparlantes alrededor del mundo.

A su vez, permite a los empleados no solo comunicarse, sino también acceder a publicaciones, cursos y estudios, así como a oportunidades de crecimiento profesional.

Por tales motivos, la academia de inglés That's Fun cuenta con una amplia oferta de cursos para empresas, con clases de inglés One to One a domicilio o mediante videoconferencias, dictadas por profesores nativos y con todos los materiales necesarios para alcanzar el mejor nivel.

La importancia del inglés para empresas Aprender inglés se ha convertido en una necesidad en el ámbito laboral, ya que son cada vez más las empresas que buscan perfiles profesionales que dominen dicho idioma. De esta forma, es posible agregar valor a las empresas, facilitando la internacionalización de sus negocios y la llegada a mercados extranjeros. Por ello, las organizaciones buscan invertir en formación en idiomas a sus empleados, mejorando así la productividad de los mismos, y también el desarrollo y el crecimiento de la compañía.

Por otra parte, aprender inglés propicia la aparición de mayores oportunidades en el mundo laboral, brindando la posibilidad a los empleados de buscar el crecimiento personal dentro de la empresa, lo cual redundará en un beneficio colectivo. En este sentido, los trabajadores mejorarán su confianza para llevar adelante una negociación o realizar una presentación, además de poder encontrar socios comerciales y proveedores en diferentes países del mundo, entre otras ventajas.

Clases de inglés One to One en That's Fun Esta academia de inglés ubicada en Moncloa-Argüelles, Madrid cuenta con distintas modalidades de cursos de inglés para empresas. Así, es posible elegir entre las clases a domicilio, One to One o a través de videoconferencias, las cuales están a cargo de profesores nativos que ponen a disposición de los alumnos todas las herramientas y materiales necesarios para aprender el idioma.

Los profesionales de That's Fun ayudarán a los estudiantes a vocalizar las palabras adecuadamente para que puedan sostener una conversación fluida. En este aspecto, los profesores harán uso de su idioma de forma natural, empleando los términos y vocabularios cotidianos y coloquiales. Al mismo tiempo, al ser nativos, pueden guiar a los alumnos y corregir los errores más comunes, apoyándose en libros de texto y escucha de audios que servirán para aprender la gramática.

Por lo tanto, formar a los empleados a través del aprendizaje del inglés en un centro oficial Capman, Oxford y Cambridge como That's Fun es una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para las empresas.