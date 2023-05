¿Cómo tratar la enfermedad de las encías?, por Clínica Dental Agudo Rosa

La enfermedad de las encías es una patología bucal común que sufren ahora mismo muchas personas en España y el mundo. La causa principal se debe a bacterias que provocan una infección, que, en casos graves, puede incluso afectar el hueso que sostiene los dientes.

El tratamiento temprano es siempre crucial para prevenir un daño mayor o permanente no solo en las encías, sino también en los dientes, para lo cual necesariamente hará falta acudir a odontólogos profesionales y cualificados.

¿Qué es la enfermedad de las encías? Se conoce como enfermedad de las encías a una infección que se produce en el tejido que rodea y sostiene a los dientes, causada principalmente por bacterias que se encuentran en la placa, una sustancia transparente y pegajosa producida naturalmente en la boca. Estas bacterias producen toxinas que terminan irritando las encías, haciendo que estas se inflamen e incluso sangren con facilidad durante el cepillado.

La enfermedad de las encías se puede dividir en dos tipos, que son la gingivitis y la periodontitis. La primera consiste en una enfermedad que afecta exclusivamente a las encías, es decir, el tejido blando que rodea los dientes, causando inflamación, irritación y sensibilidad.

Cuando la gingivitis se vuelve grave, pasa a llamarse periodontitis. Esta es una enfermedad de las encías donde no solo se compromete este tejido blando, sino que, además, se extiende por debajo de las encías hasta dañar los tejidos e incluso el hueso que sostiene los dientes.

De no tratarse esta enfermedad a tiempo, podría degradar a tal punto el hueso, que puede causar eventualmente la pérdida de los dientes.

Tratamiento para la enfermedad de las encías El tratamiento temprano es fundamental para evitar daños mayores causados por la enfermedad de las encías. Lo primero que es necesario hacer es asegurarse de mantener una correcta higiene bucal, es decir, cepillarse los dientes, al menos, dos veces al día durante dos minutos y usar hilo dental. De esta manera, se previene el desarrollo de un ambiente favorable para las bacterias que causan la enfermedad.

Lo segundo es acudir regularmente a un odontólogo especialista para una limpieza bucal unas dos veces al año. En caso de que la enfermedad de las encías ya esté presente, además de lo anterior, el especialista también podrá recetar antibióticos para combatir la infección, crema dental antibacteriana, eliminación de sarro, y en casos graves una gingivectomía o una extracción de los dientes flojos o dañados.

