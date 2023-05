Carlos Augusto presenta su obra publicada por Letrame Grupo Editorial, 'Yo tengo respuestas'

Esta es su primera publicación

Catalogada como ensayo de ciencia física

El autor Carlos Augusto edita Yo tengo respuestas, junto a Letrame Grupo Editorial. En este ensayo, responde a muchas de las preguntas a las que la física no ha dado respuesta aún. La obra enganchará al lector porque plantea una serie de respuestas sencillas, fáciles de entender, desde un punto de vista diferente.

Carlos lo tiene claro: volverá a publicar un libro. En esta ocasión, profundizará sobre las respuestas dadas. Su primera publicación, Yo tengo respuestas, es solo un esbozo que da certezas donde había creencias.

El autor tiene buenas expectativas, hasta el momento, todo están siendo buenas opiniones. Un lector dice: «Plasma en esta obra parte de sus teorías y, como no podía ser menos, cuestiona y contradice algunas de las cosas que la ciencia actual cree tener seguras en respuestas ya enmarcadas».

Sinopsis Carlos Augusto Martini expone en su obra Yo tengo respuestas un punto de vista inaudito sobre dios, el universo y la energía: son lo mismo. ¿Son lo mismo? Eso es lo que piensa y no quedará más remedio que leer sus palabras para ver si se está de acuerdo con él o no. Su idea no dejará indiferente.

Datos de contacto del autor Enviar un correo a carlosaugustomartini@gmail.com.