¿Existe la opción de alquilar placas solares?

Debido a su eficiencia y a todas las demás ventajas que ofrecen, las placas solares se han convertido en una de las soluciones de energía más demandadas.

Sin embargo, aunque las instalaciones de autoconsumo han ido bajando de precio a lo largo de los años, hay muchos que se preguntan si en vez de pagar estas instalaciones, se puede en su lugar acceder a ellas en modalidad de alquiler.

La buena noticia es que, en efecto, sí es posible instalar placas solares en modalidad de alquiler. La empresa Soof, especializada en asesoría, intermediación y financiación de sistemas fotovoltaicos, ofrece a continuación más información sobre esta interesante alternativa.

¿Se pueden alquilar placas solares? Instalar placas solares es una solución energética efectiva capaz de traer importantes beneficios no solamente en cuanto a eficiencia en el consumo, sino también en términos económicos. Actualmente, no es necesario invertir una suma considerable de dinero en la compra de sistemas de autoconsumo, sino que ahora es posible alquilar placas solares, una opción mucho más atractiva para muchos.

Alquilar una instalación de placas solares permite disfrutar de todas las ventajas que ofrece el autoconsumo sin una inversión inicial, sino mediante el pago de cuotas mensuales. Con esta opción, las personas podrán proveer de energía solar a su vivienda a un precio muy bajo, permitiendo ahorrar dinero desde el primer minuto.

El alquiler de placas solares no es una alternativa que ofrezcan todas las compañías del mercado, sino solo algunas. La intención es hacer cada vez más accesible la energía solar para las personas, fomentando el autoconsumo fotovoltaico en la mayor cantidad de viviendas posible en beneficio del medio ambiente.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el alquiler de placas solares? A pesar de que la persona no será el propietario real del sistema de autoconsumo, igual podrá beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el instalar placas solares en su vivienda. Por ejemplo, uno de los beneficios más importantes es que podrá lograr un ahorro considerable en las facturas de luz y asegurar un precio estable en el kWh.

Además, estará consumiendo energía limpia y gratuita, mientras al mismo tiempo ayuda a frenar el cambio climático. Así mismo, hay que mencionar que quienes opten por esta modalidad tienen la opción de beneficiarse de gran parte de las subvenciones municipales que se ofrecen para fomentar el autoconsumo residencial, obteniendo incluso una compensación por la energía que no consume. Por último, la compañía encargada de llevar a cabo la instalación, también se encargará de aspectos como el mantenimiento del sistema o la reparación si fuese necesaria.

Como se puede ver, son muchas las ventajas que ofrece el instalar placas solares en modalidad de alquiler. Sin embargo, para asegurarse de obtener un buen presupuesto, es ideal contar con la ayuda de Soof. Los especialistas de esta empresa se harán cargo de obtener 3 presupuestos llave en mano, ajustados a las necesidades concretas del cliente para que elija el que más le convenga. Además, proporcionarán asesoría e incluso ayuda para la gestión de alguna financiación.