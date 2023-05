Una residente de Fuerteventura cancela 50.000 euros de deuda acumulada durante años con la Ley de Segunda Oportunidad

Desde el 2015, después de que la Comisión Europea emitiera una fuerte recomendación a los Estados miembros el año anterior, en España surgió la Ley de Segunda Oportunidad.

Se trata de un mecanismo planteado para que personas físicas, incluyendo autónomos, puedan cancelar sus deudas.

Para su gestión y aplicación, existen diferentes despachos jurídicos. Sin embargo, pocos se especializan de tal manera como Canarias Sin Deuda. Esta firma tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas. En este camino, recientemente una vecina de Fuerteventura canceló 50.000 euros de deuda acumulada durante años gracias a la gestión de esta empresa.

Información completa sobre el caso Gracias a que la mujer acudió a Canarias Sin Deuda, el despacho llevó a cabo la tramitación del proceso que concluyó con la cancelación de la totalidad de las deudas adquiridas por L.S.V.C., que se dedicaba a la hostelería.

La situación adversa para la vecina comenzó luego de perder su trabajo y entrar en un ERTE. Sus ingresos mermaron y llegó a una situación de insolvencia. Ante esto, la mujer acudió a financiación externa para solventar los pagos que se iban acumulando, al tiempo que cubría sus necesidades básicas. Como resultado, no pudo hacer frente a todos los préstamos y créditos suscritos, agravando paulatinamente su situación con el aumento de los intereses por demora.

La ayuda que brinda la Ley de Segunda Oportunidad Cuando la situación no pudo empeorar más, la afectada acudió a Canarias Sin Deuda. Tras estudiar el caso, se corroboró que cumplía con todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Cabe destacar que las condiciones necesarias para poder recurrir a la norma y tramitar la exoneración de todas las deudas son demostrar que la persona deudora ha actuado de buena fe, encontrarse en una situación de insolvencia y no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos diez años.

Desde sus inicios, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de tres millones de euros de deuda por parte de los ciudadanos del archipiélago. De esta manera, se consolidó como un despacho jurídico líder en casos donde aplica la Ley de Segunda Oportunidad en las islas. Cabe destacar que cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, además de brindar cobertura telemática a cualquiera de las otras islas.