A través de su libro ‘Permíteme Inmortalizarte’, María Ángeles Saavedra Asturias convierte el desamor en poesía

CÍRCULO ROJO.- El amor es uno de los mejores sentimientos que se puede experimentar y la poesía es su lenguaje por excelencia. Por eso no es de extrañar que María Ángeles Saavedra Asturias haya elegido este género para mostrar al mundo todo su amor y el dolor que provoca perder a un amor de verdad. Permíteme Inmortalizarte, que ya va por su segunda edición, es su forma de decir al mundo que querer merece la pena. Que querer hasta el final y hasta después del final también es bonito, aunque duela.

“Es muy duro que una relación de amor verdadero se rompa, aún más siendo joven, yo tenía 21 años cuando perdí a esa persona, pero me dije que iba a escribir algo bonito de esa relación y mientras lo que duró esa relación escribí poemas de amor. Cuando se rompió la relación me pasé años y años escribiendo poemas de desamor, si bien es cierto conocí a otras personas que también me hicieron sentir y bueno, todo ello me llevó a componer este poemario que tiene un final esperanzador”, explica la autora.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, tal y como indica la propia autora, con “la intensidad convertida en poesía”. Aquellos que se atrevan a adentrarse en este libro hallaran sinceridad, admiración, inocencia, sutileza, belleza y salvación. Descubrirá la historia de la propia autora, que bien podría ser la suya. “La poesía me ha ayudado a exteriorizar mis emociones y convertir en arte los sentimientos que yo misma sentía que debía exteriorizar”, añade.

Sinopsis «El amor es eterno.

Es por eso por lo que sé que podremos correspondernos para siempre,

que ya no es tu cuerpo,

es tu alma quien me habla».

De este modo comienza este recopilatorio de poemas que ha ido escribiendo desde hace más de dieciocho años. Un recopilatorio escogido de entre los más de cuatrocientos poemas que lleva escritos hasta ahora y que ha rezado porque vieran la luz, a modo de agradecimiento, para todas aquellas almas que han hecho de su vida una película eterna. Ya son inmortales. Su legado jamás será quemado. Aquellos que han amado alguna vez, lo entenderán.

Autora «Quiero agradecer la labor de Círculo Rojo porque facilita mucho las cosas y es el sueño de cualquier a quien le guste escribir», ha manifestado antes de hacer un alegato a favor de la salud mental. María Ángeles Saavedra Asturias (Madrid, 1986) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó prácticas en el diario El Mundo y en la revista de Información sobre Periodismo Preventivo y Análisis Internacional.

Actualmente, colabora para medios culturales como la revista Culturamas, la revista Resistencia Cultural y es embajadora en España y subdirectora para la revista La Voz Internacional. A su vez, es reseñista de libros para editoriales como Editorial Planeta, Roca Editorial o Penguin Random House.

Publicó su primera novela, Dámaris (2016) seguida de su poemario Permíteme inmortalizarte (2020) y su novela Nuestro amor (2021). Podéis encontrarla en su cuenta personal de Instagram: @maria_angeles_aisha