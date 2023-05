‘El Río de las Perlas’ es 'un thriller con pretensiones' que, muy bien documentado, combina un ambiente de intriga, con una acción trepidante salpicada con algunos toques de humor

Max Saif es el seudónimo que usa el autor de ‘El Río de las Perlas’, para presentar esta obra que, como él mismo dice, es “un thriller con pretensiones”. “Se trata de un libro muy completo: combina de forma equilibrada la acción de una trama de espionaje internacional que se desarrolla entre China, España e Inglaterra, con la psicología de los personajes”. Max Saif introduce en el relato algunos tintes de humor que “permiten hacer más fácil y amena la lectura mientras la historia va sumergiéndose, progresivamente, en una dinámica cada vez más sorprendente”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una obra de gran calidad literaria, entretenimiento e información, especialmente sobre la realidad social y la estrategia de China en el contexto global. El lector podrá comprobar que buena parte de lo que algunos personajes chinos hablan entre ellos está comenzando a ser ya de rabiosa actualidad: por ejemplo, la posición ambigua de China respecto de la guerra en Ucrania o, más recientemente, las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en relación con Taiwán y al llamado String of Pearls (el collar de perlas) del Mar de la China”.

El Río de las Perlas va dirigida a personas que le guste la novela de suspense con calidad literaria, y que, como dice Max Saif, “pretendan extraer un aprendizaje adicional- en este caso sobre la visión que tiene China del mundo occidental- o, simplemente, que la lectura le provoque una reflexión respecto a determinados asuntos internacionales sobre los que antes no tuvo oportunidad de plantearse, o que, sencillamente, no encontró tiempo para hacerlo”, según indica.

Todo apunta a que habrá una segunda parte, aunque, de momento, los lectores pueden iniciarse en esta primera novela que presenta unos personajes de ficción sobre un escenario de fondo real.

Sinopsis El Río de las Perlas es un thriller con pretensiones. La novela cuenta de forma amena y fácil de leer la historia de un ciudadano chino, Fei Hong Zhao, que siempre pretende integrarse en la sociedad donde vive, “ser como uno más de ellos”, se dice a sí mismo. Tras el asalto de varios encapuchados a su tienda en el Barrio de las Letras de Madrid, conocerá a una empresaria gallega, Sara Broncano, quien le impulsará a regresar a Guangzhou/Cantón (de donde él vino), para aclarar ciertos aspectos oscuros sobre ocurrido durante el incidente. A partir de ese momento, el lector va descubriendo una trama internacional de espionaje y corrupción a través de un relato sorprendente que va más allá del thriller tradicional.

Autor Max Saif conoce bien los lugares en los que se desarrolla la historia y, en algún momento, ha coincidido con varios de los personajes que la protagonizan. Es coach y, por eso, le gusta profundizar en la psicología de los mismos, dotándolos de una gran dosis de realismo y visibilidad ante el lector.

Junto con otras tres autoras, Max Saif ha publicado en Círculo Rojo el libro de relatos cortos Nunca nos pondremos de acuerdo, uno de narrativa moderna, Máscaras, y una biografía, Arte con alfileres, siendo esta es su primera obra de suspense publicada por la editorial.