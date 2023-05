10 consejos de Digitalessen para aumentar la clientela de un restaurante

El surgimiento de herramientas digitales aplicadas al marketing supone la aparición de nuevas oportunidades para el sector de la restauración y hostelería. En este sentido, los restaurantes que aprovechan las nuevas tecnologías pueden conseguir una ampliación de su llegada al público objetivo y una mayor fidelización de sus clientes.

A continuación, la agencia de marketing gastronómico Digitalessen presenta una lista de 10 consejos para atraer más clientes a un restaurante con una estrategia probada y que funciona. Esta empresa se especializa en ofrecer servicios de marketing para restaurantes aplicando las últimas tecnologías disponibles.

10 consejos para atraer más clientes a un restaurante Diseño de carta digital para restaurantes En primer lugar, es recomendable que los negocios de restauración incorporen elementos como una carta digital y códigos QR para la transformación digital de su negocio. Esto reduce los costes de impresión y ofrece una nueva experiencia a los clientes tanto en su restaurante como en su página online.

Incorporar una tienda online con delivery y take away Los restaurantes que tienen su propio e-commerce pueden ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar pedidos online bajo las modalidades de delivery o take away. Amplían sus servicios y la experiencia de sus clientes a su domicilio, incrementando así sus ventas. Incluso no solo tienen por qué vender sus platos, sino que pueden incorporar otros productos, como vinos, salsas, envasados y mucho más.

Sistema de reservas digital A su vez, la tienda online puede incorporar un sistema de reservas online de sus mesas. Esto facilita este proceso para los clientes y también para el restaurante que puede fácilmente controlar su aforo y controlar mejor sus mesas y turnos de comidas y cenas, pudiendo tener una mejor previsión de la compra de productos frescos y de la facturación de su negocio.

Confeccionar una ficha de Google My Business Se trata de un elemento fundamental para tener más visibilidad y aparecer como opción ante las búsquedas de los clientes potenciales. Es vital potenciar el posicionamiento en las fichas de Google My Business y en Google Maps para trabajar el posicionamiento local frente a otros restaurantes de la competencia. Si no se está en Google es como si no se existiese.

Estrategias de SEO local Tanto la tienda online como la ficha en Google pueden estar optimizadas siguiendo una estrategia de SEO para lograr una mejor conexión con las búsquedas que efectúan los clientes. Para ello, es necesario encontrar las palabras claves adecuadas y adaptar el contenido que se publica.

Optimización de contenido web y en redes sociales Publicar contenidos adecuados en el sitio web y gestionar las redes sociales para crear una comunidad de seguidores son dos elementos que sirven para atraer a más clientes. A propósito de esto, es importante contar con un servicio de control y gestión de la reputación online para detectar qué es lo que se dice sobre la marca y cuáles son los comentarios que aparecen en los primeros resultados.

Marketing de influencers Esta estrategia de marketing es especialmente eficaz para los restaurantes que apuntan a un público joven, les gusta probar lo que otros han probado y de los que hablan bien. Es una estrategia que puede dar mucha visibilidad a un negocio y posicionar una marca en la mente de los posibles clientes potenciales.

Fotografía y vídeo para restaurantes Contar con fotografías y vídeos de alta calidad profesional es vital para publicar en distintos canales es posible ayudar al público a imaginar cómo es la experiencia gastronómica que ofrece un restaurante. Se deben evitar las fotos caseras, que en muchas ocasiones no muestran como es realmente el plato, y como bien sabido "una imagen vale más que mil palabras".

Visitas virtuales En el mismo sentido que el punto anterior, las visitas virtuales en 360° se pueden incorporar a Google Street View para atraer al público. También se pueden incorporar estos vídeos en la página web y en las redes sociales, para que los clientes puedan vivir la experiencia desde donde quieran y animarse a visitar el restaurante físico.

Eventos gastronómicos Otra manera de conseguir la atención de la clientela es a través de la organización de eventos gastronómicos y fiestas temáticas. A su vez, estas ocasiones especiales pueden reflejarse en redes sociales para llegar a un público más amplio.

Siguiendo los consejos de la agencia de marketing gastronómico Digitalessen, un restaurante puede implementar distintas acciones para ampliar su clientela de manera eficiente. Está bien lo tradicional, pero con la transformación digital es posible hacer crecer un negocio mucho más eficiente y rápido.