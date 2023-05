Check Point Software presenta sus resultados financieros del Q1 de 2023

La compañía ha anunciado sus resultados financieros para el trimestre finalizado el pasado 31 de marzo de 2023, mostrando un crecimiento positivo continuado con respecto al mismo periodo en años anteriores. Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el trimestre finalizado el pasado 31 de marzo de 2023, mostrando un crecimiento positivo continuado con respecto al mismo periodo en años anteriores.

Primer trimestre 2023

Ingresos totales: 566 millones dólares, que suponen un aumento del 4% interanual.

Principales resultados financieros del primer trimestre de 2023

Ingresos totales: 566 millones de dólares, frente a 543 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 4%.

566 millones de dólares, frente a 543 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 4%. Ingreso de explotación GAAP: 200 millones de dólares iguales a los del primer trimestre de 2022, que representan el 35% y el 37% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2023 y 2022, respectivamente.

200 millones de dólares iguales a los del primer trimestre de 2022, que representan el 35% y el 37% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2023 y 2022, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 238 millones de dólares, que fueron 239 millones en el primer trimestre de 2021, que representan el 42% y el 44% de los ingresos en el Q1 de 2023 y 2022, respectivamente.

238 millones de dólares, que fueron 239 millones en el primer trimestre de 2021, que representan el 42% y el 44% de los ingresos en el Q1 de 2023 y 2022, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 35 millones de dólares frente a 38 millones de dólares en el primer trimestre de 2022.

35 millones de dólares frente a 38 millones de dólares en el primer trimestre de 2022. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares en comparación con los 169 millones de dólares del primer trimestre de 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,52 dólares frente a los 1,30 dólares del mismo periodo en 2022, un 17% de aumento interanual.

: ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares en comparación con los 169 millones de dólares del primer trimestre de 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,52 dólares frente a los 1,30 dólares del mismo periodo en 2022, un 17% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 218 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 204 millones de dólares de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,80 dólares comparado con los 1,57 dólares en el primer trimestre de 2022, un 15% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 218 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 204 millones de dólares de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 1,80 dólares comparado con los 1,57 dólares en el primer trimestre de 2022, un 15% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 31 de marzo de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.797 millones de dólares versus los 1.666 millones del mismo periodo de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 8%.

a 31 de marzo de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.797 millones de dólares versus los 1.666 millones del mismo periodo de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 8%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.619 millones de dólares al 31 de marzo de 2023, en comparación con los 3.503 millones de dólares del 31 de marzo de 2022.

3.619 millones de dólares al 31 de marzo de 2023, en comparación con los 3.503 millones de dólares del 31 de marzo de 2022. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 386 millones de dólares, comparado con los 398 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

el flujo de tesorería fue de 386 millones de dólares, comparado con los 398 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Programa de recompra de acciones: durante el primer trimestre de 2023, la compañía recompró aproximadamente 2.6 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. Información sobre la videoconferencia

