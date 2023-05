Swift, la aplicación de gestión de infraestructuras inalámbricas de Cambium Networks para PYMES

Gracias a su facilidad de uso, Swift es perfecto para las pequeñas empresas que no disponen de un departamento de TI dedicado en cada ubicación Administrar y gestionar una infraestructura de red requiere una gran cantidad de tiempo y recursos, especialmente cuando se trata de una red compleja que tiene que cubrir grandes espacios o llegar a ubicaciones físicamente exigentes en cuanto a cobertura de señal y, por tanto, caracterizadas por numerosos dispositivos.

Cambium Networks ha desarrollado la aplicación Swift, disponible tanto para Android como para iOS y gratuita, que permite, desde un smartphone, gestionar todos los puntos de acceso Cambium, incluyendo Wi-Fi 6, así como los switches de la gama cnMatrix desde un único panel de control.

Ideal para empresas con múltiples ubicaciones

Al poder gestionar todos los dispositivos de red desde una única aplicación, Swift es ideal para empresas con múltiples delegaciones, por ejemplo, cadenas de tiendas, escuelas, hospitales y empresas con sucursales.

Gracias a su facilidad de uso, Swift es perfecto para las pequeñas empresas que no disponen de un departamento de TI dedicado en cada ubicación. Basta con un equipo informático centralizado para configurar todos los dispositivos a distancia, sin necesidad de que intervengan técnicos in situ, al menos para todas aquellas operaciones que puedan gestionarse mediante software. La única razón para tener acceso físico a los conmutadores o puntos de acceso es sustituirlos.

Con Swift se puede configurar las redes de manera muy sencilla. Para añadir nuevos dispositivos basta con escanear el código QR de los equipos Cambium para integrarlos en la infraestructura. La aplicación incluye una serie de herramientas de diagnóstico para ayudar a los instaladores y técnicos a identificar y resolver de forma remota cualquier problema de conexión o configuración de la red. La aplicación también permite definir diferentes roles para los distintos usuarios, de modo que sólo algunos puedan modificar ajustes específicos. Se podría, por ejemplo, permitir al director de la sucursal elegir la contraseña de acceso Wi-Fi y gestionar la red Wi-Fi de invitados, al tiempo que se inhibe la modificación de parámetros como el canal y la potencia de transmisión.



Una oportunidad para VAR e integradores

Swift es ideal para organizaciones con múltiples sucursales que desean centralizar la gestión de la infraestructura inalámbrica y por cable. Pero también es una oportunidad para que los VAR y los integradores ofrezcan servicios gestionados a sus clientes. Es el caso de escuelas y pequeñas oficinas sin departamento informático interno: el integrador puede encargarse de la selección de dispositivos y de su instalación y gestión, interviniendo a distancia si surgen problemas. En este contexto, la posibilidad de definir roles se revela fundamental: quien preste el servicio gestionado podrá mantener el acceso a todas las funciones, y luego crear usuarios con ciertas limitaciones para los usuarios locales, que podrán, por ejemplo, activar o desactivar la red de invitados, así como comprobar el estado de la infraestructura, pero sin tener la posibilidad de modificar los parámetros más delicados y complejos.

Sin embargo, para organizaciones con grandes y complejas infraestructuras, Cambium ofrece la suite de gestión en la nube cnMaestro X, más avanzada y accesible desde la nube. Esta última, al igual que Swift, permite una gestión sin intervención.

Además de permitir el aprovisionamiento sin intervención, cnMaestro X incluye funciones adicionales: recopila estadísticas sobre la utilización de la red, incluye un panel de control dedicado a los MSP, permite integrar la aplicación con sistemas OSS/BSS a través de API y webhooks, y muchas otras funcionalidades avanzadas.