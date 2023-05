Repara tu Deuda Abogados cancela 39.900€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Francisco Gamarra se vio envuelto en una situación de sobreendeudamiento después de cerrar un negocio y estar sin trabajo Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Francisco Gamarra, que había acumulado una deuda de 39.900 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Francisco asegura, tras conocer el resultado de su caso, que "al final, merece la pena. Esto es una idea fantástica. La verdad es que yo (la Ley de Segunda Oportunidad) la desconocía". También tiene palabras de agradecimiento para su mujer: "no lo hubiera hecho sin ella". VER VIDEO

Los letrados explican su historia de sobreendeudamiento: "su insolvencia se originó al comenzar un negocio. Necesitó los préstamos para sufragar los gastos que conllevaba. Sin embargo, con el tiempo, no tuvo más remedio que cerrarlo ya que no obtenía unos resultados favorables. El deudor buscó empleo para ponerse al día de sus obligaciones con los bancos. No obstante, estuvo un largo tiempo desempleado y sólo pudo hacer frente a sus pagos más básicos".

Tal como señalan, "España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de deudas de particulares y autónomos. Lo hizo en 2015 tras la Recomendación realizada por parte de la Comisión Europea. En septiembre de 2022, se llevó a cabo una reforma que pretende agilizar los trámites y reducir el tiempo previsto para la resolución judicial".

