Entrevista a Mathew Wainwright, uno de los Socios de Opulentia Capital

Mathew Wainwright, COO y Socio de Opulentia Capital, afirma que "emprender es como pintar un cuadro, pero utilizas tu creatividad comercial para crear tu visión".

Mathew Wainwright es Socio y COO de Opulentia Capital, una de las compañías de inversión líderes en la compra e inversión en Pequeñas y Medianas empresas tradicionales en Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Implementan un modelo de compra patentado de "Buy, Build, Sell™", donde compran empresas establecidas en sectores fragmentados, construyen un grupo empresarial a base de más compras de compañías y un crecimiento orgánico controlado, con la intención de generar un “evento de liquidez” en un futuro para los accionistas.

En esta ocasión, Mathew Wainwright va a responder una serie de preguntas relacionadas con su carrera.

¿Qué edad tienes y cuándo empezaste a emprender?

Tengo 25 años, nací en San Sebastian, España. Realmente emprendiendo seriamente llevo como 3 años y medio. Compre la primera empresa de Taxis a los 22 años, y de a partir de ahí ya llevo dentro del grupo del Opulentia Capital, 14 empresas compradas en 8 diferentes industrias. Hemos comprado empresas en el sector de las caravanas, fabricación, ingeniería, construcción, comida y bebida, etc.

¿Cuál crees que es la clave de vuestro éxito?

Sin duda creo que la clave de nuestro éxito está en el equipo humano, la cultura empresarial que hemos formado, tener una creatividad comercial y coger el rebufo de la oportunidad que tenemos frente a nosotros.

La generación BabyBoomer con la que trabajamos, tiene millones de empresas tradicionales que buscan un plan de sucesión y a su vez existen pocos compradores de empresas profesionalizados y con los recursos para ejecutar una compra a tiempo.

Realmente, creo que tu capacidad de posicionarte y empatizar con las necesidades y motivaciones del cliente, y comercializar tu servicio en alineación con sus intereses, marca la diferencia a la hora de progresar comercialmente.

¿Emprendiendo tan joven, qué barreras de entrada te has encontrado para emprender?

Sinceramente, la juventud, a la hora de emprender, la veo como una oportunidad. Emprendiendo joven, puedes ser más egoísta con tu tiempo, tienes menos responsabilidades, más energía... pero menos experiencia, que acumulas rápidamente con el tiempo.

Mando todos mis respetos a aquellas personas que deciden emprender a los 30-40 años cuando las responsabilidades son mayores, y evidentemente, la posibilidad del fracasar también. Los primeros 1-2 años, por lo general, suelen ser los más difíciles hasta que consigues ritmo. Todo tiene sus ventajas y desventajas, evidentemente.

¿Cuál es vuestro cliente objetivo final?

Tenemos 2 clientes objetivo finales. Empresarios de PYMEs que buscan vender su compañía y luego equipos de management que buscan convertirse en accionistas de su empresa y necesitan realizar la compra con la intención de montar un grupo empresarial. Con esto dicho, trabajamos con entidades financieras, inversores privados, empresas y clientes de nuestro portafolio, así que tenemos muchas relaciones que establecer.

Nuestro foco está en la creación de grupos empresariales en industrias fragmentadas en compañías con facturaciones de entre 4-75M y hacerlas crecer de forma orgónica e inorgónica, a través de nuestro modelo de "Buy, Build, Sell™".

¿Qué le dirías a personas que les gustaría emprender, empezando desde 0 y están dudando si hacerlo o no?

Creo sinceramente que emprender no es para todos y los números afirman que la mayoría de empresas fracasan. Sin embargo, el copiar un modelo de empresa tradicional y simplemente hacerlo un poco mejor, o dar un servicio a cambio de pagar una factura, no es algo que este de moda, comparado con montar una empresa tecnológica, pero a mi parecer es el modelo más práctico si se quiere emprender.

También pienso, que si realmente necesitas un empujón de un tercero para emprender, seguramente no sea para ti, ya que las complicaciones y dificultades a las que te afrontarás ya son lo suficientemente duras como para no empezar con motivación.

Los contactos con los que te rodeas regirán tu futuro y te abrirán o cerrarán puertas, por lo que también creo que saber con quién rodearte, de quien aprender, que leer, es importante.

¿Dónde te ves de aquí a 3-5 años?

Ahora mismo estamos comprando una media de entre 10-14 empresas anuales, me gustaría que incrementásemos la media de compras anuales y empezar a comprar empresas más grandes aún. Pero bueno, paso a paso y a disfrutar del momento.

¿Dónde pueden contactar contigo?

Me podéis encontrar en LinkedIn si buscáis “Mathew Wainwright” es la red social donde más activo estoy, o dentro de nuestra página web: Opulentiacapital.com