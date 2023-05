¿Vuelta a la normalidad?

No, ni falta que hace. Si, a una naturalidad desconocida aún por la humanidad. Abril se ha despedido muy prolija en anuncios de acontecimientos y programas a corto plazo, premonitores de posibles grandes cambios, que podían trastocar a futuro lo fijado en una hoja de ruta globalista operando desde hace tres años.

Entresaco para comentar. La charla impartida por el economista Adrián Zelaia, director de Ekai Center en el Koldo Mitxelena el 27 de abril, títulada:“ Seis proyectos para Europa” y BRICS+. La del sábado 29 en el salón de actos del Colegio Salesianos en Deustu, impartida por Christian Perronne y traducida por la también doctora y científica Arantzazu Pérdigo. El 28 de abril inicio del Juicio dinosaurio en el Tribunal Regional de Frankfurt. El 2 de junio se reunirán los dirigentes de los cinco países del BRICS, para hacer lo propio en agosto con los nuevos candidatos. A final de junio reunión en la sede de la OMS para tratar de conseguir traspasar la soberanía sanitaria de cada país a ese organismo.

El 12 de enero de 2022 el Dr. Christian-Perronne comparecía en la Cámara de los Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo. Un repaso-denuncia a modo de verdad incómoda, para quienes desde la primavera de 2020 vienen marcando una hoja de ruta, que desde sus primeros compases, encorsetan y obligan a toda la población a obedecer protocolos y medidas, que por las consecuencias derivadas de ellas (depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, autolesiones, etc. en jóvenes), algunos ejecutores hoy arrepentidos, ya las van reconociendo como innecesarias, contradictorias, incoherentes, antinatura y perjudiciales.

Ser licenciado en Medicina, Ciencias y especialista en Enfermedades Tropicales e Infecciosas, le llevó desde 1.994, a dirigir el departamento de la especialidad en el Hospital Universitario de París. Asesoramiento en 15 años a diferentes gobernantes en calendario vacunal y en anteriores pandemias y….a ser cesado a primeros de 2023, por ser crítico ante la censura mediática, persecución y silencio institucional e impunidad judicial. Denuncia a su vez, que aún siguen inhabilitados (ya 500 días), colegas suyos que se negaron a tomar la primera dósis, y quienes como él, denuncian en alto, el aumento imparable de los casos de sobremortalidad ¿“inexplicables”? y de efectos adversos graves cronificados (¿“covid persistente”?) con la agravante de silencio e impunidad judicial. Ha ostentado cargos de Presidente del Comité Técnico de Vacunas de Francia y vicepresidente del Grupo Europeo de expertos en vacunas (ETAGE) de la OMS.

"Nos han hecho creer que son vacunas cuando no lo son en absoluto. Y para una enfermedad que casi no mata. [...] En mi entorno conozco a una chica joven de 17 años y otra joven de 20 años, que fallecieron un día después de ponerse la vacuna por un infarto de miocardio y una embolia pulmonar. No había visto jamás en mi carrera un infarto de miocardio en una persona de 20 años.". Relató con especial énfasis en la Cámara de Luxemburgo, tras exponer solo dos testimonios, por ser muy cercanos a su ámbito familiar.

A pesar de ello y repasando la página de la Agencia Europea del Medicamento, se puede llegar a deducir un balance de más de 50.000 muertes y más de 5 millones de efectos secundarios reseñables en solo la UE. Llevado a cifras del mismo Perronne, calcula el incremento de muertes causadas por inoculaciones desde el año 2021, entre 20 y el 40% según países, estando a la cabeza, España y Portugal dentro de la UE, y fuera de ella, por mucho Israel seguida de Chile, dándose la particularidad de que Portugal lo ha reconocido oficialmente, cuando en España lo siguen ocultando de manera coordinada público/privada.

A pesar de ello, el 25 de abril de 2023 leíamos en Diario Vasco: “La vacunación nos ha ayudado a afrontar una pandemia que hubiese tenido un balance mucho más negativo si no hubiéramos contado con la ayuda de las vacunas.” Eran afirmaciones de Rosa Sancho, coordinadora de la Comisión de Vacunación del Colegio oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI): “Las enfermeras no solo administramos las vacunas, también queremos hablar de ellas con el paciente y explicarle lo que puede mejorar su salud gracias a ellas”.

Todo esto es, como mínimo, muy contradictorio e incoherente con la realidad que ya vamos conociendo; antinatural y perjudicial para toda una sociedad necesitada de conocer la otra verdad que no sale en los medios. Verdad que al ir abriéndose camino con la realidad de la calle y estadística oficial, contradice afirmaciones de profesionales recalcitrantes y algo “despistados”: “Las vacunas tienen unos controles de calidad y seguridad más rigurosos que el resto de medicamentos. Existe evidencia científica suficiente sobre la seguridad de las vacunas. La vacunación es un derecho universal que se aplica a toda la población. Pero además del efecto individual, la vacunación es un acto de solidaridad que permite proteger a población que no puede ser vacunada. Corremos un gran riesgo, no podemos permitirnos el lujo de no vacunarnos”.

Todas son afirmaciones de la enfermera coordinadora de COEGI destacadas en Diario Vasco del 23 de abril de 2019, pero llama especialmente la atención que, un año antes de declararse la pandemia del Covid19, también en ese mismo artículo, pudimos leer a modo de dogma: “Las vacunas son seguras, son la única herramienta contra el Covid” ...asegurado por Rosa Sancho. Merecedora de denuncia………...a la espera de ir acopiando jurisprudencia.

Conclusiones muy transcendentales para la posible frustración del programa global para con toda la humanidad, las que se esperan del llamado: “Juicio dinosaurio” iniciado el 28 de abril ante el Tribunal Regional de Frankfurt. “Dependiendo del sentido de la sentencia, puede abrirse o no un campo jurídico para demandas colectivas en el mundo entero. Enormes consecuencias de jurisprudencia, dependen del resultado del juicio, ante la demanda colectiva interpuesta por dos bufetes de abogados alemanes de Düsseldorf y Wiesbaden que presentan 185 demandas civiles (seleccionadas entre miles) contra Pzifer BionTech. Las partes dirimirán si fue o no peor el remedio que la enfermedad”.

Superados los reveses sufridos en 2022, por la negativa de ciertos gobiernos africanos a ceder la soberanía sanitaria a favor de la OMS para casos de pandemia, ya daban por hecho que a finales de junio de 2023 en la reunión de Ginebra, se iba a avanzar en la firma con los 194 países. Pero parece ser que, al incrementarse la desconfianza en los datos y organismos internacionales, y los vaivenes geopolíticos con la guerra de Ucrania como catalizador, cada vez más países sintonizan con los BRICS, para crear un mundo multipolar desde el respeto a la soberanía de los estados y un reparto de la riqueza mas igual.

Al respecto, en su imparable expansión, el 2 de junio se reúnen los actuales miembros del BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para preparar la cumbre del mes de agosto con dirigentes de países nuevos candidatos, en su acogida: Argelia, Irán, México, Arabia Saudí, Siria, Argentina, Chile...hasta 14.

Destacar de países BRICS que, si su economía es aún más pequeña que la de la UE, su crecimiento imparable y solidez, se basa por una parte, en que la banca es pública entre 65 y el 80%, y que el dinero bancario esté respaldado en valor-riqueza real, por oro. Diferente la economía occidental que tira de máquina y papel, hasta ahogarse endeudada, retrocediendo a la cuna de un feudalismo monopolista y corrupto. La palma, para la neocolonizada España, por la usura desmedida de una banca y eléctricas privadas al 100%. Paga su enorme y creciente deuda, cediendo a terceros, soberanía climática y del agua.

Esa deriva psico-afectiva, la describe Alfredo Ozaeta en su artículo en GARA titulado: Desnaturalización: “Algo así es lo que está impregnando todos los tejidos y ámbitos de nuestra existencia, entendido este proceso como la pérdida del origen, identidad, sentido, o de la propia naturaleza del sujeto u objeto y su valor e importancia”. Traducido a otro lenguaje también natural, se puede asimilar, como la banalización de la esencia espiritual de occidente.

La desnaturalización, siendo una fase previa a la transhumanización, es consecuencia de la inmoralidad, al devaluar los principios de la ética y los valores humanos, hasta olvidar la razón de nuestra existencia y propósito de vida. Pero cuando Ozaeta recalca: “Sin olvidar que para lograr los objetivos también es necesario recuperar las esencias del esfuerzo, sacrificio y compromiso personales, más allá de ambiciones materialistas con las que las nuevas políticas tratan de seducir y abducir a la sociedad”. Deduzco que pone un precio muy alto al compromiso; así es que cuesta tanto…….incluso opinar.

Un apunte a modo de confesión “obligada”, tanto para quien cuestiona estos artículos y-o a su autor, como para quien gusta rumiarlos a modo de deberes: “No puedo enseñar nada a nadie, pero si puedo hacerles pensar” (Sócrates). Divulgar es mi compromiso; poner a caminar lo pensado, es una forma de compartir viaje, con quien se expresa en complicidad con lo recibido.

Esa segunda, es otro de sus tres objetivos por encima de todos. Obliga a poner el foco y atención sobre una operatividad causante de deformación mental y moral en los niños: adoctrinarlos en ideologías de género desde la escuela, modificar nuestra composición y genética orgánicas (añadidos neurotóxicos al agua, radiaciones 5G e inoculaciones, etc. vectores de conducción en acción recombinada), calcificación de la glándula pineal, perturbando la lucidez de la memoria espiritual y su fusión indivisible con el alma-conciencia existencial.

“No hay bien que por mal no venga”...y el mal nos llegó globalizado, pero con fecha de caducidad individualizada. Cada yo, somos dueños de acercar o alejar esa fecha de relevo al mal…..depende del sentido de nuestra conexión.

El miedo bloquea y cortocircuita la reflexión; sin reflexión, mañana somos el mismo que hoy. Por contra, la autoexigencia evolutiva requiere el compromiso de conexión con nuestra Soledad….para maduración del discernimiento. El confiarse a uno mismo, permite sintonizar con el Soy natural, y poder ver, lo que uno solo, el solo yo, no ve. Soy, es conciencia maestra inspiradora del bien que expresa desde el sentir..a cada yo comprometido con Ella. Misión imposible al no no conciliar para su sintonía, y así favorecer que entre ambos, se interponga ese tercer sujeto……que desnaturaliza nuestra autenticidad original.

Hoy y siempre, fue la causa de las disfunciones relacionales que aquejan a la mayor parte de una humanidad, que con solo abandonar esa “normalidad” y recobrar la naturalidad, se reconstruye…...y Es.