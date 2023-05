Felicitación y adhesión filial a nuestros obispos

El Tribunal Constitucional, cuyo Presidente, Conde Pumpido, era el Fiscal General del Estado cuando se aprobó la ley de aborto de 2010 con Zapatero, ha resuelto que esa ley es un “derecho constitucional”. ¿Es serio, en país serio, ser arte y parte?



Quiero expresar mi dolor y preocupación por una ley que convierte en “derecho” (sí, entre comillas) lo que siempre fue y vimos como atentado contra la vida humana inocente (sí, terrorífico atentado y sin anestesia). Me gustaría dar razones de mi total e interno rechazo a esa ley, como mujer y profesora, como española y católica; mas, encuentro, en las palabras de la CEE, coincidencia absoluta con mi pensamiento, muy bien expresada. Vaya mi felicitación y adhesión filial para nuestros Obispos. Dicen y subrayo, como propias, sus palabras (https://www.conferenciaepiscopal.es/derecho-a-la-vida-no-inconstitucional/, Pongo, algunas en negrita):

“(,,,) Defendemos la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su edad, raza, estado de salud.

Solo se podría afirmar el derecho al aborto en el caso de que el embrión o el feto no fueran nada; pero, el no nacido no es una cosa, es un ser humano. Por eso, calificar como derecho la eliminación de manera voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente malo. Con esta ley, el ser humano en los primeros momentos de su existencia es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno.

Queremos reiterar nuestro apoyo incondicional a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado, ofreciéndoles la ayuda eficaz de la Iglesia, a través de tantos programas y asociaciones, recordándoles que la muerte del hijo que llevan en su seno nunca es la solución a sus problemas.

Reiteramos que con esta ley los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados.

Recordamos que, con resoluciones como la que se acaba de aprobar, «el «derecho» deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental»

Invitamos a los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y de ciencia, ya que «leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia»

(...). Sería muy grave quedarnos de brazos cruzados pensando que ya nada se puede hacer. Que Santa María, Madre de la Vida, guíe nuestros pasos y nos llene de vigor para promover la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural”.

Antes, habían hecho también, esta observación: "los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional. El aborto no es derecho a elegir, sino poder de prevalecer".