​Maternidad y feminismo

Tras siglos y siglos en los que estuvo implícitamente asumido que la labor principal en la existencia de toda mujer, aquella a la que estaba destinada por encima de cualquier otra si no quería considerar su vida como un fracaso, era la maternidad, el movimiento feminista comenzó a defender que la realización personal de las mujeres no ha de pasar necesariamente por ese trámite, cuestionando el modelo de mujer centrado a todos los niveles, biológico, emocional, familiar, alrededor de su condición de madre.



Cuando estos planteamientos equívocos llegan al gobierno de una nación nos encontramos con que se manifiestan como derechos de no se sabe quién, y, por lo tanto, la presión política lleva a obligar a mantener lo absurdo, a prohibir que se diga lo contrario.

Según datos públicos, la media de edad para dar a luz al primer hijo se ha retrasado 4 años desde 1980. La actualidad se encuentra en los 32 años. Esto supone que, por término medio, pasan alrededor de 20 años desde la primera menstruación hasta la llegada del primer hijo, es decir, el primer parto tiene lugar en la segunda mitad de la etapa fértil de la vida de las mujeres, tras dos décadas en las que el sexo ha sido intencionalmente desvinculado de la reproducción.

Unión sexual sin matrimonio, matrimonio mal vivido, inmoralidades que dejan a las personas muy lejos de lo que significa hacer las cosas según el querer de Dios. Lógicamente estas situaciones preocupan a cualquier persona con dos dedos de frente y nos deben llevar a plantearnos con profundidad qué tipo de información o formación podemos llevar a cabo para advertir del error tremendo. En todo caso nos alegra conocer a no pocos jóvenes casados y con hijos, y con no pocos hijos. A los cuales no les ha vencido el ambiente.