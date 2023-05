Ponerse en forma a partir de los 60 años no es una locura, con el personal trainer Óscar Ródenas

Ponerse en forma a partir de los 60 años no es un reto descabellado, puesto que la fuerza muscular, el sistema inmunológico y la eficacia cardíaca mejoran considerablemente al hacer ejercicio.

Sin embargo, es necesario consultar a un entrenador personal antes de realizar cualquier actividad física intensa en casa o en un gimnasio. Para ello, el personal trainer Óscar Ródenas ha diseñado el Programa +60, el cual comprende un modelo de ejercicio que ofrece un entrenamiento personalizado para el adulto mayor. El mismo incluye ejercicios, dietas, vídeos demostrativos, evaluaciones periódicas y más, todo esto con la finalidad de incrementar su bienestar y salud.

¿Cómo ponerse en forma cumplidos los 60? Tener una edad avanzada no tiene por qué representar una sentencia en la salud física y mental de las personas. Al contrario, es en la vida adulta cuando muchos hombres y mujeres quieren sentirse mejor con ellos mismos y salir de su zona de confort haciendo actividades diferentes, donde la solución para ello es el hacer ejercicio.

El cuerpo presenta cambios fisiológicos y funcionales del organismo evidentes con el avance de la edad, en los cuales se presentan afectaciones de la masa ósea y muscular, incluso las articulaciones también pueden sufrir cierta rigidez. No obstante, estas alteraciones físicas pueden mejorar o frenar considerablemente con el apoyo de profesionales que ayuden a cambiar el estilo de vida del adulto mayor, un hábito que no solo comprende una buena alimentación, sino también el constante entrenamiento físico.

Un entrenador personal es el profesional indicado para guiar a estas personas en su proceso de envejecimiento, ayudándoles a reducir los cambios en su cuerpo relacionados con la edad, los cuales pueden afectar su apariencia física y su salud.

Un programa de entrenamiento personal destinado a los adultos mayores El ejercicio físico regular puede mejorar parcialmente, o al menos retardar significativamente, los cambios en la masa muscular, la cual es una de las afecciones más frecuentes en aquellas personas que tienen alrededor de 60 años o más.

Por esa razón, Óscar Ródenas ha creado un programa de entrenamiento personal dirigido a adultos mayores que quieran cambiar su cuerpo y mente, mejorando su calidad de vida e incitándoles a crear hábitos más saludables.

El entrenador personal, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha diseñado el Programa +60 con el propósito de mejorar la funcionalidad de las personas, incluyendo ejercicios de fuerza funcional en combinación con ejercicios aeróbicos, destinados a mejorar la salud cardíaca, las habilidades motrices y aquellas acciones simples que estos puedan realizar en su vida cotidiana.

A través de su experiencia, Ródenas se encarga de evaluar cuáles son las limitaciones que presentan las personas en sus cuerpos, para así proponerles el plan de entrenamiento más adecuado y trabajar para eliminarlas. Consecuentemente, este los guiará en cada una de las actividades propuestas.

Una alimentación saludable y ejercicio físico con el apoyo profesional pueden ayudar a las personas de avanzada edad a mantenerse en forma, sentirse bien con ellos mismos y llenos de juventud.