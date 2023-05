¿Se puede prohibir el uso de zonas comunes (piscina, tenis, etc...) a los vecinos morosos?

Una de las situaciones más delicadas que suelen surgir en comunidades de propietarios es cuando algunos vecinos acumulan deudas en el pago de recibos.

Más allá de los efectos negativos de no contar con ese dinero para la comunidad, también se genera la controversia de que aquellas personas morosas disfrutan de las instalaciones y las zonas comunes de la misma manera que aquellas que sí están al día con los pagos.

Para estas situaciones, Gasto Neto, una empresa especializada en administrador de fincas, propone como solución prohibir el uso de zonas comunes a los vecinos que adeuden pagos.

Los beneficios de elegir Gasto Neto Gasto Neto es una compañía que se dedica a la administración de fincas y de comunidades de propietarios. Su servicio se caracteriza por llevar las cuentas siempre al día, proporcionar una atención a la comunidad las 24 horas del día los siete días de la semana y contar con profesionales los cuales se preocupan por la cercanía y una comunicación fluida.

Además, la empresa siempre prioriza el cobro a los vecinos morosos. Por otro lado, Gasto Neto aplica en su gestión herramientas digitales, como servidor de documentos, gestión web, cobros con tarjeta y app móvil, para que cualquier vecino pueda acceder a toda la información de manera sencilla y rápida, mejorando el control y con una mayor transparencia.

Con el fin de estimular que los propietarios lleven los pagos al día y mejorar las relaciones entre los vecinos, la empresa propone una política de prohibición de uso de ciertas instalaciones a las personas morosas. Sin embargo, este perjuicio no aplica para zonas comunes vitales, como el garaje, ascensores, etc., pero sí a piscinas y otros espacios de ocio o uso deportivo que no son imprescindibles.

No obstante, para no llegar a estas situaciones incómodas a raíz de errores o falta de comunicación, el esfuerzo en la gestión de Gasto Neto se centra en los cobros por la vía amistosa y negociadora, reduciendo la posibilidad que los vecinos no paguen sus cuotas y, en caso de que suceda y se produjese una situación de morosidad insostenible, Gasto Neto ofrece soluciones legales que den una respuesta ágil para cobrar y sanear las cuentas.