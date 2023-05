Adquirir jamón ibérico online, bendita locura con Ibericomio

En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en la norma en la mayoría de los sectores.

Sin embargo, todavía hay productores artesanales que no han logrado subirse a la ola tecnológica debido a diversas limitaciones. En el mundo del jamón ibérico y otros derivados del cerdo ibérico, ha surgido Ibericomio como una herramienta innovadora para conectar a los ganaderos y productores artesanales con el consumidor final.

Gracias a esta plataforma, los amantes del jamón ibérico de alta calidad pueden disfrutar de una excelente variedad y apoyar a pequeños productores que, de otro modo, no tendrían acceso al mercado digital.

Un enlace digital entre productores de cerdo ibérico y consumidores, con Ibericomio En la industria alimentaria, los productores artesanales y ganaderos de cerdo ibérico a menudo no disponen de una conexión directa y profesional con el consumidor. La venta de productos ibéricos como el jamón se suele hacer a través de la gran distribución o tiendas gourmet, lo que puede resultar en precios elevados para el consumidor y menores beneficios para el productor. Es aquí donde Ibericomio juega un papel fundamental; esta plataforma selecciona productores únicos, exclusivos y los conecta con el consumidor más exigente.

Al proporcionar una plataforma de ventas para los artesanos del jamón ibérico, Ibericomio ofrece a los consumidores la oportunidad de comprar productos ibéricos directo de fábrica. Una de las ventajas de esta herramienta es el precio asequible que ofrece al cliente. Al eliminar intermediarios, los productores pueden ofrecer precios más bajos sin comprometer la calidad de sus productos. Esto significa que los consumidores pueden comprar jamón ibérico o paleta ibérica online a precios de fábrica, lo que es una opción muy atractiva para aquellos que buscan productos de alta calidad a precios asequibles.

Variedad y alta calidad de productos ibéricos para el consumidor final Ibericomio ofrece una amplia variedad de productos de cerdo ibérico, contando con una amplia selección de productores que confían en su plataforma para comercializar sus productos. En sus inicios contaban con solo 5 productores, pero ahora son más de 50 los que se han sumado a este proyecto y han puesto su confianza en Ibericomio. La mayoría de estos productores son empresas familiares, cada una con su particular propuesta e historia diferenciadas.

En Ibericomio, los clientes pueden comprar cualquier tipo de jamón, desde el más económico hasta el más exclusivo. Los amantes del jamón también pueden encontrar 5J's, la exquisitez del jamón de bellota dulce, jamón ibérico de la estirpe Torbiscal, jamones ecológicos o jamones de fabricantes que no usan nitrificantes, entre otros.

Ya sea que se desee regalar un jamón de cinco jotas a un ser querido, o simplemente disfrutar de un lomo de bellota 100 % ibérico, Ibericomio es una de las mejores alternativas actuales en el mercado.