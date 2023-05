DABOGADOS, abogados especializados en concurso de acreedores

De forma extendida, se sabe que los servicios jurídicos especializados son la clave del éxito para quienes se encuentren en procesos legales complejos. Dabogados, D. David Gómez González (socio-fundador) y D. ª María Tena Fernández (socia), es un bufete de abogados en Madrid que cuenta con profesionales especializados en concursos de acreedores. Tal y como sucedería en un concurso de acreedores; el deudor o acreedor busca llegar a un acuerdo para establecer un plan de pago.

Es por ello que la firma Dabogados en Madrid ofrece a particulares y empresas, servicios especializados en materia de derecho civil, concursal, laboral, penal, administrativo, canónico y de protección de datos.

Concurso de acreedores: ¿Cómo enfrentarlos correctamente y quiénes los convocan? Cuando una figura jurídica o física enfrenta graves problemas de liquidez, es altamente probable que no pueda cumplir con deberes básicos como el pago a sus empleados, socios, inversionistas y otros actores que impliquen una situación de deuda. Es por ello que el concurso de acreedores se presenta como un proceso judicial mediante el cual se busca que la figura con deuda cumpla con sus obligaciones.

Comúnmente, la empresa puede establecer este mecanismo, conocido en el argot jurídico como “concurso voluntario”. No obstante, los afectados por impago también pueden convocarla, tras haber fracasado en el cobro de la misma, conocido como “concurso necesario”.

Dabogados, en cualquiera de los dos casos, hace un llamado a la calma. Si bien, el impago de una o varias deudas puede ser causante de estrés y enfrentamientos serios, es importante destacar que el proceso consta de cinco fases y, aunque no todas llegan a converger, entre ellas se encuentran: un plan de reestructuración, actos previos, fase común, fase de resolución y calificación del concurso.

Objetivos que persigue un concurso de acreedores Aunque generalmente el concurso de acreedores se presenta con la finalidad de saldar deudas que tienen las personas o empresas, es sabido que, en el mismo, también cabe en la posibilidad de presentar una segunda oportunidad, evitando así lo traumático e impactante a nivel social que supone un estado de quiebra. Dabogados, un bufete de abogados con más de una década enfrentando situaciones legales de este tipo, ofrece a los litigantes la oportunidad de dar continuidad a la actividad económica de la entidad demandada.

Por otra parte, un concurso de acreedores figura también como una herramienta de protección social, donde prevalecen los intereses de pago en determinados créditos. De esa forma, los trabajadores y la administración pública gozan de una figura prioritaria. No obstante, en el peor de los casos, el proceso implicaría la liquidación total del patrimonio del deudor destinado al pago de las deudas pendientes.