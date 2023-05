Cione ha cumplido 50 años de historia

Más de cuatrocientos invitados, socios, empleados, y en general líderes del sector óptico, cantaron el cumpleaños feliz de la distribuidora decana, bajo el lema del aniversario, "tu visión, ha hecho posible la nuestra" El sector óptico ha celebrado, este pasado 6 de mayo, el cincuenta cumpleaños de Cione Grupo de Ópticas. La cooperativa decana del sector eligió para la ocasión un lugar excepcional, Platea Madrid, a pocos metros de donde nació la cooperativa, en la calle de Alcalá, 23, según dicen sus escrituras, el día 3 de mayo de 1973.

Más de cuatrocientos invitados, venidos de toda España, cantaron el cumpleaños feliz a Cione en un aniversario que resultó especialmente emotivo. Todos ellos habían atravesado la alfombra roja, en pleno centro de Madrid, que terminaba en el phototocall, donde pudieron fotografiarse con el anagrama del 50 Aniversario y el lema elegido para esta ocasión tan especial, una frase emblemática: "tu visión ha hecho posible la nuestra".

Muchos de los presentes eran ópticos de Cione, pero también se dieron cita en el evento todos los líderes del sector óptico y audiológico, además del actual presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, representantes de las asociaciones y fundaciones de óptica y periodistas del sector.

Maestro de ceremonias fue el genial actor, cantante, compositor y presentador, David Ordinas, y dio la bienvenida a todos los presentes Miguel Moragues, presidente de Cione Grupo de Ópticas. "Son muy pocas las empresas que llegan a cumplir 50 años, y menos aun las que lo hacen anteponiendo el beneficio general al particular. Como presidente de Cione, doy las gracias a aquellos pioneros, ópticos valientes, que tuvieron la idea de juntarse para ser más fuertes y hacer frente así a un mercado cambiante, una idea que hoy está más vigente que nunca", señaló, levantando los primeros aplausos de Platea. Moragues se mostró orgulloso de los padres fundadores, de los compañeros ópticos y de los trabajadores de la cooperativa, calificando a Cione de "pasado, presente y futuro del sector óptico español".

Momento estelar de la velada fue la proyección del video recopilatorio de la historia de Cione, 1973-2023. En él, ópticos, empleados y directivos de la cooperativa compartieron sus recuerdos de todos estos años, emocionando a los presentes hasta la lágrima y demostrando que Cione, cooperativa decana, está en el corazón del sector.

El equipo de comunicación que ha organizado el evento quiso subrayar musicalmente el aniversario con el de otra canción, que igualmente cumple 50 años 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía. Sus acordes, al piano de Chico Pérez, hicieron viajar en el tiempo, y en la historia de la óptica, a todos los presentes.

Pero Cione es, sobre todo futuro. "Valió la pena", eso es lo primero que dijo Miguel Ángel García, director general de Cione, en alusión al momento de la creación de la cooperativa. "Uno de los retos que todos tenemos en la vida es el de luchar por lo que creemos, y nuestros padres fundadores, lo hicieron", señaló. A continuación, el director general, rodeado por el Consejo Rector y por el equipo de dirección, dio las gracias "a los socios, por su confianza plena en estos años", a los proveedores, "por su apoyo incondicional en los buenos momentos y en los no tan buenos" y a los empleados "por vuestro talento y compromiso infinito con Cione y por vuestro entusiasmo, que nos ha traído hasta aquí y que nos llena de energía para convertir en realidad cualquier sueño". No olvidó García reconocer la labor de la Ruta de la Luz, a la que también dio las gracias "por trabajar con el alma", a las instituciones del sector y a los medios de comunicación, en este caso por su compromiso "para concienciar a la población sobre la salud visual y auditiva".

Sin embargo, García aseguró que lo mejor, está por venir. "Nos espera un futuro apasionante que vamos a dibujar y a construir. En Cione, el futuro no solo es una meta, también es un camino, un largo viaje, donde lo importante es saber hacia dónde vamos y contar con la compañía adecuada. Por eso, os invitamos a que sigáis siendo nuestros compañeros de viaje. Juntos llegaremos muy lejos. Nada será imposible. Solo tenemos que pensar, crear, imaginar y sobre todo, soñar. Soñar nos empuja más allá. Los sueños compartidos hacen que seamos mejores profesionales y mejores personas. Por todo ello, estamos convencidos que algún día, dentro de otros 50 años, habrá alguien que seguirá diciendo lo mismo: valió la pena", terminó

El segundo video fue un alegato al optimismo con el que Cione encara su futuro, lleno de energía y pleno de vida.

Pero, sin duda, el momento más especial de la noche fue cuando todos los presentes alzaron sus copas y brindaron por el pasado y por el futuro de Cione. Fueron Miguel Moragues y Nuria Fuentes, presidente y consejera de Cione, quienes pusieron voz al momento, recordando, sucesiva y alternativamente, que Cione es una cooperativa con alma, a los pioneros que iniciaron Cione, a los que hicieron crecer a Cione y ya no están, a los que cada día lo dan todo por la cooperativa, y a los ópticos que trabajan por su vocación, la salud visual, con Cione como aliado. Moragues terminó mostrándose convencido de que en esa futura celebración a la que aludía García, algo permanecerá inalterado: "las personas seguirán siendo el motor de la cooperativa". La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada.