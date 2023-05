La mejor empresa de gestión de agua del mundo es española

Aqualia recibió la máxima distinción en los conocidos como los "Óscar del Agua", que otorga la plataforma de comunicación británica Global Water Intelligence, en el transcurso del Global Water Summit 2023, el evento referente para la industria del agua que reúne esta semana en Berlín (Alemania) a 850 de los principales protagonistas a nivel mundial Aqualia ha sido reconocida como "Mejor Empresa de Agua del Año" (Water Company of the Year), en los Global Water Awards 2023, premios que otorga la plataforma de comunicación británica Global Water Intelligence (GWI) y que son conocidos como los "Óscar del agua". La empresa ha sido merecedora del primer premio en pugna con las otras tres prestigiosas compañías internacionales nominadas: Veolia, Aegea Saneamento, y Almar Water Solutions. El reconocimiento distingue "a la compañía con la contribución más significativa al desarrollo del sector del agua internacional en el año 2022".

El jurado, compuesto por todos los suscriptores a nivel mundial de la publicación Global Water Intelligence, ha valorado especialmente los logros financieros, comerciales y en sostenibilidad de la compañía en 2022, como la obtención del crédito verde por parte de un consorcio de entidades bancarias lideradas por Caixabank por importe de 1.100 millones de euros, su plan integral de eficiencia energética y reducción de emisiones en el ámbito de su Plan Estratégico de Sostenibilidad o la renovación del más del 90 % de sus concesiones en España junto con los nuevos contratos y adquisiciones en Georgia, Francia, Colombia o Arabia Saudí.

Además, el proyecto de la planta de Abu Rawash, ejecutado por Aqualia en El Cairo (Egipto), resultó finalista en la categoría a "Mejor Depuradora del Año" (Wastewater Company of the Year). Esta instalación, que trata 1,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales al día y abastece a más de 9 millones de personas, fue nominada por contribuir a la descontaminación del río Nilo, y ser uno de los vectores de desarrollo más importante del tercer país más poblado de África.

Cumbre Mundial del Agua

Los Global Water Awards 2023 han sido desvelados durante la cena de gala del Global Water Summit, que se celebra en Berlín (Alemania) esta semana, el evento referente a nivel mundial para la industria del agua, que reúne a 850 de los más destacados protagonistas de la gestión del agua a nivel mundial, entre directivos de las principales operadoras y de otras entidades del sector, así como representantes de las administraciones públicas.

Aqualia ha tenido una destacada participación en el programa técnico del Congreso. Guillermo Moya, director del Área Europa, y José Enrique Bofill, director del Área MENA-Asia, participaron en el panel plenario Water leadership panel y en la mesa redonda The future of SDG6 finance, respectivamente. En estas sesiones, los directivos pudieron debatir sobre temas estratégicos y de gestión global sostenible del agua.

Por su parte Zouhayr Arbib, jefe de área de Sostenibilidad del departamento de I+D, moderó una mesa redonda sobre el tratamiento de aguas residuales en pequeñas y medianas poblaciones y los Country Managers Javier Sierra (Egipto) y Javier Díaz (Arabia Saudí) lideraron las mesas redondas enfocadas en las posibilidades de negocio en sus respectivos países.