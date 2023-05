All Yours pone a disposición tratamientos faciales holísticos con productos naturales y fórmulas seguras en Barcelona

Uno de los servicios estéticos más populares en España son los tratamientos faciales.

Según las estadísticas, aproximadamente 7 de cada 10 procedimientos de medicina estética se centran en el rostro.

A la hora de elegir un tratamiento facial, es fundamental acudir a un centro estético que trabaje con productos de calidad y fórmulas seguras. All Yours es una de las tiendas multimarca de cosmética natural de Barcelona que ofrece este tipo de servicios y cuenta con una cabina dedicada a tratamientos faciales holísticos.

¿Cuáles son los tratamientos faciales disponibles en la cabina All Yours? Los tratamientos de la cabina de All Yours son totalmente personalizados y ha sido diseñados para mejorar la textura y apariencia de la piel. En este sentido, el tratamiento facial más accesible que ofrece el espacio es el procedimiento de higiene facial profunda, el cual se recomienda para pieles congestionadas y apagadas. Su objetivo es mejorar la apariencia de los poros dilatados y regular la secreción sebácea, lo que resulta en un rostro más suave y renovado. La duración del procedimiento es de 60 minutos e incluye doble limpieza, peeling a la medida y masaje facial drenante, con la extracción de comedones y puntos negros como servicio opcional.

Otro de los tratamientos faciales holísticos estrella que ofrece All Yours en Barcelona es el All Yours Signature, el cual dura 90 minutos y se personaliza al momento por una terapeuta holística según las necesidades de cada cliente. Este tratamiento incluye limpieza profunda, peeling personalizado, extracción amable en caso de ser necesaria y la selección de técnicas exclusivas de masaje facial según el objetivo.

Los tipos de productos que se emplean en los tratamientos faciales de All Yours En la cabina de All Yours se usan productos naturales y orgánicos para obtener un acabado más sano y radiante. Por lo general, los productos utilizados por la tienda responden al concepto clean beauty, es decir, que no tienen tóxicos o ingredientes perjudiciales para la salud. All Yours trabaja con marcas que apuestan por la cosmética consciente y amigable con el medioambiente. Por esta razón, la tienda prioriza aquellas marcas con envases sostenibles o que donen parte de sus ganancias a causas sociales. Además, los productos seleccionados por la tienda pasan por un proceso de revisión de fórmula. El objetivo es filtrar los cosméticos y descartar aquellos que incluyan ingredientes dañinos para la salud y el planeta. Algunos de los componentes descartados son los parabenos, los sulfatos, las siliconas y los derivados PEG, entre otros muchos. Para los interesados, la cabina se encuentra en el interior de su tienda física, ubicada en la calle Consell de Cent 308 de Barcelona y es necesario solicitar cita previa.