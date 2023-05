HostelerosBCN, los beneficios de apostar por un restaurante en traspaso

La restauración es popularmente conocida por ser uno de los sectores más esclavos, pues requiere de mucho esfuerzo y dedicación.

Para que un restaurante sea rentable, hay que dedicarle muchas horas, en las cuales, el ritmo de trabajo será abrumador. No todos los emprendedores en el sector de la restauración consiguen consolidar su negocio, puesto que en dicho sacrificio, cabe, además, una cuestión de suerte, de la cual va a depender, en gran medida, el éxito o fracaso del negocio.

En este sentido, apostar por negocios ya establecidos resulta ser una gran alternativa segura. El traspaso de restaurantes se establece como una gran opción para adentrarse en este sector, ya que la apuesta no será a ciegas.

HostelerosBCN, un despacho experto en asesoría integral para pymes, se especializa en el sector hostelero de Barcelona, asesorando así en cada paso del proceso de compra-venta de restaurantes en la ciudad condal.

Apostar por lo seguro La ciudad de Barcelona fundamenta la mayor parte de su actividad en el sector hostelero, puesto que la demanda de este tipo de servicios en la ciudad es feroz. Por este motivo, la competencia también lo es, con lo que destacar en este sector supone todo un reto.

Conseguirlo es más fácil adquiriendo el traspaso de un restaurante que ya funciona, por lo que la inversión, en cierto modo, está garantizada. Con el catálogo de restaurantes en traspaso de HostelerosBCN, los compradores tienen a su disposición un abanico de posibilidades para llevar su futuro negocio al éxito. Establecer un negocio en el centro de la ciudad cada vez es más dificil, puesto que, tal y como se ha comentado anteriormente, la competencia es masiva. No obstante, con el stock de HostelerosBCN, el sueño de tener un icónico restaurante en el centro de Barcelona es posible gracias a su oferta de restaurantes en la calle Aragó, Balmes o Travessera de Gràcia.

Con 230 m², la brasería en Travessera de Gràcia es el espacio ideal para cautivar a los amantes de la carne en uno de los principales ejes transversales de la ciudad. Por su parte, entre el bullicio de la calle Aragó, esta opción de restaurante de 450 m², resulta ideal para emprender un negocio de hostelería. Finalmente, con un interior luminoso y una zona chill out, el restaurante en la calle Balmes es una apuesta segura para atraer tanto a locales como al público internacional propio de Barcelona.

¿Cuáles son los servicios de HostelerosBCN? HostelerosBCN es garantía de confianza gracias a su equipo experto en el sector hostelero de Barcelona, el cual se encargará de gestionar todo el proceso de compra-venta de un restaurante. Para ello, basan su metodología en 6 pasos.

En primer lugar, se encuentra la toma de contacto, en la cual, el cliente resuelve todas y cada una de las dudas que pueda tener. En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis de negocio, el cual permite ofrecer una valoración inicial. En tercer lugar, se inicia la tramitación, empezando así a gestionar el traspaso. A continuación, se contacta con el comprador, con máxima discreción, profesionalidad y responsabilidad. Llegados a este punto, ya se puede empezar la negociación entre ambas partes, con total garantía jurídica tanto para el vendedor como para el comprador. Finalmente, se firma la operación ante un notario y se entregan las llaves.

El sacrificio que supone emprender un negocio de restauración no puede desaparecer de ninguna de las maneras, sin embargo, con la ayuda de los expertos de HostelerosBCN, este puede disminuir notablemente, apostando así por una idea de negocio con el éxito garantizado.