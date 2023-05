Ventajas de instalar un punto de recarga en casa o en la empresa, por Charge Guru

En los últimos años, la popularidad de los vehículos eléctricos ha aumentado.

De hecho, solo en el año 2022 fueron matriculados en España alrededor de 86.650 vehículos eléctricos. Con respecto al año anterior, esto representó un crecimiento de 15.570 matriculaciones. Los vehículos se dividieron en tres grupos: los 100 % eléctricos (BEV), los híbridos enchufables (PHEV) y los de rango extendido (REEV). Ante el auge, cada vez se hace más necesario instalar punto de recarga seguro y cercano. En las provincias de España es posible acudir a la empresa Charge Guru.

Ventajas de instalar punto de recarga en una casa o empresa Los vehículos eléctricos necesitan recargarse para funcionar de manera correcta. Por esta razón, contar con un punto de carga de fácil acceso ofrece mayor comodidad y practicidad. Al tenerlo dentro de la vivienda o el lugar de trabajo, las personas evitan visitar las estaciones públicas que muchas veces están concurridas. De esta forma, se ahorra tiempo y dinero, ya que los puntos de recarga personales son programables y pueden usarse en momentos específicos, sin malgastar recursos.

Por otra parte, este tipo de instalación otorga mayor control del uso de los coches eléctricos. Al tener fácil acceso a la carga, las personas conectan el vehículo cuando realmente lo necesita. Así, se prolonga la vida útil de la batería. En contraste, cuando un conductor acude a puntos públicos suele recargar con más frecuencia para prevenir incidentes.

La recarga en un lugar cercano también es una práctica más segura, porque el vehículo está resguardado y no aparcado en la calle. Por último, la instalación de estos puntos aumenta el valor de cualquier propiedad.

Claves en la instalación de los puntos de recarga en el hogar Los puntos de recarga funcionan con electricidad y pueden suministrar diferentes tipos de energía. La potencia y el tiempo de carga depende de varios factores como son la potencia contratada en el hogar, el tipo de cargador y vehículo eléctrico, además de otros factores externos como son la temperatura climática.

Por lo general, estos cargadores tienen una potencia de 7,4 kW. En contraste, la mayoría de las estaciones públicas ofrecen recargas rápidas de energía con una corriente continua de hasta 50 kW, aunque no todos los vehículos pueden disfrutar de tantos kW de carga. Sin embargo, los expertos aclaran que la potencia no representa una pérdida de tiempo, ya que el coche pasa muchas horas estacionado en casa.

Para mantener la seguridad en la instalación es necesario contratar a empresas profesionales que realicen un montaje bajo las normativas de seguridad, ya que es la forma más efectiva de evitar accidentes. En este sentido, la compañía Charge Guru se encarga de evaluar la situación particular de cada inmueble, ofrece un presupuesto y coordina la instalación, así como la legalización del punto de recarga para aquellos que lo requieran.

Además, existen subvenciones como el Plan Moves III, con las que se puede descontar hasta el 80 % del precio de la instalación y que pueden ser gestionadas y tramitadas por empresas como Charge Guru.

Lo mejor, es contar con la ayuda de un especialista que se encargue de informar de la mejor manera para instalar el punto de recarga y de los beneficios y descuentos que se pueden aplicar.