Sopra Steria contratará a 1.100 nuevos profesionales y aumentará un 13% su facturación en 2023

Entre las ciudades que mayor crecimiento experimentarán se encuentran Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. La compañía ha sido nombrada Great Place to Work por segundo año consecutivo Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha hecho públicas sus previsiones para 2023. La compañía continuará su crecimiento en España con la contratación de 1.100 nuevos profesionales y aumentará su facturación un 13% durante 2023.

La compañía presta servicio a las principales empresas del país en todos los sectores y cuenta con un Centro de Servicios nearshore, desde el que lleva a cabo proyectos de carácter internacional centrados en la innovación y las últimas tecnologías. Tras facturar 260 millones en 2.022, espera crecer a doble dígito en 2.023 gracias al lanzamiento de la división de consultoría tecnológica ‘Tech Consulting’ y la expansión a nuevas ciudades para dar respuesta al aumento de proyectos de transformación digital y a los retos tecnológicos en los que están inmersos todos los sectores económicos.

Además, Sopra Steria mejorará su cifra de crecimiento, ya que prevé la contratación de 1.100 nuevos profesionales en España, de los cuales el 60% serán perfiles juniors (500 de ellos a través de su programa Take Up para recién graduados que quieran especializarse y seguir formándose en las tecnologías más innovadoras, lenguajes de programación y el entorno FullStack).

Los territorios con mayor previsión de crecimiento son Madrid (52% del total de 1.100) Valencia (17%), Barcelona (14%) y Sevilla (12%), aunque también se incorporarán nuevos perfiles en Bilbao, Santander, Vitoria y Málaga.

Asimismo, durante 2023, los departamentos de Talento y RRHH continuarán con su programa de formación, en el que ya ha participado el 84% de la compañía. La apuesta por la cualificación de los empleados ha sido uno de los factores determinantes en la reducción de la rotación, que se sitúa en un 16%.

Sopra Steria, que en el año 2000 contaba con unos 180 trabajadores, no ha dejado de crecer en España, especialmente a partir de 2016. Actualmente, continúa apostando por el aumento de la calidad y abogando por la confianza en las personas. Esto se ha visto reflejado en la certificación Great Place To Work, otorgada por segundo año consecutivo, y cuyos resultados reflejan que el 79% de las personas cree que esta empresa es un gran lugar para trabajar.

Según el Director General de Sopra Steria España, Antonio Peñalver, "la compañía lidera varios de los proyectos de transformación digital con entidades públicas y privadas más innovadores del país. Esperamos un crecimiento sólido a doble dígito este 2.023, tanto en número de contrataciones como en facturación, lo que nos permitirá abordar los nuevos retos que se nos presenten junto a nuestros clientes a través de una oferta integral",ha añadido.

Asimismo, la empresa se encuentra en la lista ‘Top Companies 2022’ de LinkedIn, un ranking de las 25 mejores empresas para trabajar en España y que impulsan el crecimiento profesional a largo plazo de sus colaboradores.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 50.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.100 millones de euros en 2022.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.200 profesionales distribuidos en sus 12 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.