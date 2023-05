Metallic Minerals anuncia una inversión de capital de 6.3 millones de dólares por parte de Newcrest Mining

Tras el cierre de la inversión, Newcrest poseerá el 9,5% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Metallic Minerals sobre una base no diluida e, incluidas las garantías, el 15,5% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación sobre una base parcialmente diluida Metallic Minerals Corp. (TSX.V:MMG)(OTCQB:MMNGF) ("Metallic Minerals" o la "Compañía") se complace en anunciar una inversión de capital estratégico por parte de una subsidiaria de propiedad absoluta de Newcrest Mining Limited ("Newcrest") en la forma de una colocación privada sin intermediarios, con el objetivo de avanzar en el proyecto de pórfido alcalino de cobre-plata-oro-elementos del grupo del platino de La Plata de la Compañía en Colorado, EE.UU.1848.

De conformidad con la colocación privada, Newcrest completará una financiación de 6,34 millones de dólares, consistente en 15.838.593 unidades de Metallic Minerals a un precio de 0,40 dólares por unidad, con cada unidad compuesta por una acción ordinaria y 0,75 de una garantía de compra de acciones ordinarias. Esto representa una prima del 13% sobre el precio medio ponderado por volumen de 20 días de las acciones de Metallic Minerals en la TSX-V el 9 de mayo de 2023. Cada warrant completo dará derecho a Newcrest a comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 0,55 dólares, proporcionando 6,5 millones de dólares en financiación adicional, si se ejerce. Los warrants podrán ejercerse durante tres años a partir de la fecha de emisión y contienen una cláusula habitual de aceleración, que se hará efectiva si las acciones ordinarias se negocian durante un periodo de 20 días consecutivos a un precio igual o superior a 0,825 dólares en la TSX-V.

El Presidente y Director General de Metallic Minerals, Greg Johnson, declaró: "Como líder del sector con amplia experiencia en sistemas de pórfidos alcalinos ricos en metales preciosos, Newcrest reconoció rápidamente la importancia geológica de los resultados de perforación de nuestra campaña de 2022 en La Plata. Nos complace darles la bienvenida como nuevo accionista mayoritario. La inversión de Newcrest es un fuerte respaldo a los méritos técnicos y el potencial del proyecto y un voto de confianza en nuestro experimentado equipo. Esta financiación nos permitirá acelerar nuestra perforación de expansión prevista para seguir el éxito a partir de 2022. Este año se perfila como uno de los más emocionantes en la historia de nuestra empresa, con una estimación de recursos actualizada en curso en La Plata y un recurso inaugural en nuestro proyecto Keno Silver también en marcha".

El Presidente de Metallic Minerals, Scott Petsel, declaró: "Este es un período de transformación para Metallic Minerals y el proyecto La Plata. Newcrest aporta experiencia clave y relevante en exploración y operaciones, así como éxito en yacimientos de carácter muy similar al de La Plata, en particular en sus operaciones Red Chris y Cadia-Ridgeway. Nuestro equipo técnico ha desarrollado un programa de perforación de seguimiento para La Plata que esperamos pueda comenzar rápidamente a definir la extensión de la mineralización de alta ley, que permanece completamente abierta a la expansión a partir de la perforación de descubrimiento en 2022. El pozo 22-04 intersectó 816 metros de mineralización de pórfido continua y finalizó con espectaculares leyes de cobre y minerales preciosos. Estamos ansiosos por descubrir hasta qué punto esa mineralización de alta ley continúa lateralmente y en profundidad y anticipamos que esta nueva perforación tendrá un impacto positivo en la ley general y el valor del depósito. Nuestro equipo está deseando trabajar con Newcrest para avanzar en estos objetivos comunes de exploración y desarrollo".

Fraser MacCorquodale, Director General de Exploración de Newcrest, declaró: "Estamos encantados de convertirnos en un inversor de referencia en Metallic Minerals y de poder contribuir a este prometedor proyecto de cobre y metales preciosos en Estados Unidos. Esperamos colaborar con el experimentado equipo directivo de Metallic Minerals para aprovechar nuestras habilidades combinadas".

En relación con la colocación privada, Metallic Minerals y Newcrest han suscrito un acuerdo de derechos de los inversores, en virtud del cual Newcrest tendrá ciertos derechos habituales, incluida la participación en futuras emisiones de acciones y el derecho a mantener su posición prorrateada en la empresa. Newcrest y la empresa también han acordado ciertas restricciones habituales de suspensión y transferencia.

Además, se formará un comité técnico con representantes de Metallic y Newcrest, que proporcionará acceso a la importante experiencia técnica de Newcrest en sistemas similares de pórfidos alcalinos y operaciones mineras subterráneas de gran tonelaje y cuevas en bloque.

Webinar en directo

Metallic Minerals organizará un seminario web en directo con el invitado, Byron King, el jueves 11 de mayo a las 10am PT " 1pm ET para discutir las perspectivas de la batería y los metales preciosos y la importancia de la exploración para poder suministrar los minerales críticos necesarios para la próxima década, junto con una visión general sobre los planes de exploración de Metallic Minerals en 2023. Para inscribirse, hacer clic aquí.

Sobre Newcrest Mining

Newcrest Mining Limited (ASX, TSX, PNGX: NCM) es una de las mayores empresas mineras de oro del mundo, con sede en Melbourne (Australia) y minas en explotación en Australia, Canadá y Papúa Nueva Guinea. Newcrest es un líder técnico de la industria, con especial experiencia en exploración, espeleología subterránea profunda y procesamiento metalúrgico.

Sobre Metallic Minerals

Metallic Minerals Corp. es una empresa líder en fase de exploración y desarrollo centrada en el cobre, la plata, el oro y otros minerales críticos en el distrito minero de La Plata, en Colorado, y en la plata y el oro en los distritos de alta ley de Keno Hill y Klondike, en el Yukón.