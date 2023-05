¿Cuáles son las diferencias entre una separación y un divorcio?, con Lacaci & Delgado Abogados

Durante el año 2021, según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registraron alrededor de 86.851 divorcios en España.

Esta cifra representó un 12.5 % más que el año anterior. Asimismo, se registraron 3.674 separaciones. Los resultados de la encuesta también mostraron que la duración media de los matrimonios es de, aproximadamente, 16.5 años. En otras palabras, son procesos legales que cada año se realizan con mayor frecuencia.

Para llevarlos a cabo en buenos términos es necesario conocer la diferencia entre ambos y acudir a especialistas en Derecho Civil y Familia.

¿Cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Las palabras separación y divorcio suelen usarse como sinónimos, sin embargo, en términos legales, significan cosas diferentes. La separación de una pareja se refiere al cese de la convivencia de ambos cónyuges. Normalmente, este período de tiempo es tomado para que ambas partes piensen en sus próximas decisiones y en el futuro de la relación. La separación puede ser de hecho o de derecho, en este último caso, producirá efectos legales cuando sea declarada a través de una sentencia judicial o de una escritura pública ante Notario, con las consecuencias patrimoniales y personales que se deriven para los cónyuges. Además, los individuos implicados deben definir temas como la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, la pensión compensatoria, la pensión de alimentos en favor de los hijos menores o mayores no dependientes económicamente, el régimen de comunicación, visitas y estancias con los menores o la liquidación de los bienes gananciales, entre otros aspectos.

En la separación, a pesar de no vivir juntos y de tener un acuerdo de separación, las personas seguirán siendo legalmente una pareja. Por lo tanto, no podrán contraer matrimonio nuevamente. Por su parte, el divorcio puede ocurrir en medio de una separación, haya sido o no declarada judicialmente. En ese caso, se pueden llegar a los mismos acuerdos que en una separación, con la diferencia de que el matrimonio será disuelto legalmente.

Cómo se lleva a cabo una separación o un divorcio Los divorcios y separaciones pueden pasar por procesos y resultados muy variados, esto depende de las condiciones de cada negociación. Sin importar los términos de cada acuerdo, todos los divorcios y separaciones requieren de un convenio regulador en el que ambos cónyuges acuerden las consecuencias patrimoniales y personales de la separación o el divorcio. Este documento debe firmarse de mutuo acuerdo y de cumplimiento obligatorio y será la sentencia judicial o la escritura ante notario la que aprobará o no dicho Convenio. Si la separación o el divorcio fueran contenciosos, el juez determinará lo que corresponda en la oportuna sentencia.

Además, las parejas necesitan los servicios de abogados expertos. Gracias a la ayuda de profesionales, las personas pueden lidiar con situaciones difíciles, como la disolución de un matrimonio o las medidas paterno filiales, y llegar a posibles acuerdos que beneficien a todos los involucrados.