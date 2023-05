La Feria del Mueble Yecla (FMY) inaugura su renovada sala de conferencias

No obstante, para no llegar a estas situaciones incómodas a raíz de errores o falta de comunicación, el esfuerzo en la gestión de Gasto Neto se centra en los cobros por la vía amistosa y negociadora, reduciendo la posibilidad que los vecinos no paguen sus cuotas y, en caso de que suceda y se produjese una situación de morosidad insostenible, Gasto Neto ofrece soluciones legales que den una respuesta ágil para cobrar y sanear las cuentas.