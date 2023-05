Diseñando una arquitectura más sostenible y saludable

Cómo influyen en el diseño y la arquitectura los cambios vertiginosos que están cambiando el mundo. Concretamente, las nuevas tecnologías, los cambios de hábitos, el cambio climático, la escasez de recursos, etc.

¿Está preparada la arquitectura actual para un mundo en continuo cambio?

La inteligencia artificial, el metaverso, la sostenibilidad, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el incremento del precio de la energía son algunos de los muchos cambios actuales. Para superar todos estos cambios tan profundos y en un espacio de tiempo tan reducido es fundamental modificar la forma de pensar, cambiando de actitud, comprendiendo la nueva era, en la cual la constante es el cambio.

Desde Cacopardo Arquitectos Enrique Cacopardo explica la importancia que tiene que la arquitectura y el diseño respondan a estos cambios con soluciones de diseño dinámicas que se adapten en el futuro a las nuevas necesidades. Este camino no es nada fácil, ya que se basan en supuestos en un presente que fluye y cambia.

Desde una visión global, consideramos que ciertas variables se mantendrán en permanente evolución, acelerando este proceso de cambio:

En el campo tecnológico:

Las mejoras de las herramientas de diseño y de simulación posibilitan analizar en tiempo real múltiples alternativas para los proyectos, la dirección y gestión de obras, entre otras.

Necesidad de diseñar una arquitectura de consumo energético cero, con un mínimo impacto ambiental.

La inteligencia Artificial (IA) abre puertas a un mundo totalmente nuevo.

El Metaverso ampliará la visión de la realidad hacia un espacio digital e inmaterial con innumerables oportunidades.

Los cambios sociales y culturales:

Nuevos hábitos de consumo y costumbres, cambios en el concepto de la familia, los grupos sociales.

La hipersegmentación de la realidad donde cada persona tiene su propia visión del mundo que le rodea.

El mundo actual:

El cambio climático influirá de forma creciente en todas las regiones del mundo originando: sequías prolongadas, calentamiento global, desastres naturales, incendios, etc.

La necesidad de descarbonizar la economía y en especial la edificación y los procesos constructivos, diseñando bajo parámetros más sostenible.

Incentivar una economía circular y disminuyendo drásticamente la explotación de los recursos naturales y el consumo energético.

La arquitectura y el respeto al medioambiente La arquitectura a lo largo de la historia se ha adaptado al contexto cultural, social y tecnológico de su tiempo, ahora también se debe considerar el aspecto medioambiental como prioritario. Por esta razón, según comenta Enrique Cacopardo Arquitecto, CEO en Cacopardo Arquitectos "el diseño de la arquitectura debe responder a esta realidad cambiante, ofreciendo un diseño dinámico y adaptativo elaborado en el presente y que se proyecte hacia el futuro.

Creando una arquitectura que incluya los nuevos paradigmas del diseño: la sostenibilidad, la alta eficiencia energética, creando espacios saludables y confortables. Para esto es necesario definir un nuevo lenguaje arquitectónico enfocado hacia un diseño bioclimático con los más altos estándares de sostenibilidad y alta eficiencia energética, bajo el exigente estándar de edificación Passive House, reconocida certificación alemana de alta eficiencia energética".

Y continúa recalcando que “las nuevas tecnologías nos permiten ofrecer visualizaciones en realidad virtual totalmente inmersiva, simulaciones energéticas en tiempo real, etc., lo cual nos posibilita conocer y controlar el diseño del proyecto desde el inicio hasta los últimos detalles”.

