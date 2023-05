Franquicias Hoy analiza los datos más significativos del sector inmobiliario y todas aquellas franquicias que operan en el mismo

"Es uno de los sectores que progresivamente adquiere, cada vez más, una mayor relevancia en franquicia" Franquicias Hoy lanza una nueva edición de sus informes online a través de Espacio Franquicia, esta vez, especializada en el sector inmobiliario, donde se recogen los datos más actualizados y relevantes de las principales empresas franquiciadoras que operan en este ámbito. Para esta segunda edición, el portal especializado en franquicias, también ha contado con la participación de la consultora Tormo Franquicias Consulting.

Actualmente el sector inmobiliario está integrado por 48 marcas franquiciadoras que aglutinan un total de 2.452 establecimientos. Estas enseñas pueden clasificarse en tres grandes grupos, según el tipo de inversión que requieran.

El primer grupo, engloba a franquicias que requieren de una inversión superior a los 100.000 euros, como son: John Taylor, Keller William, Engel & Völkers y Coldwell Banker.

El segundo, aglutina a marcas con una inversión en franquicia que oscila entre los 30.000 y los 100.000 euros, como son: donpiso, REMAX, Century 21, Tecnocasa, Solvia o Redpiso.

Por último, en el tercer grupo comprende aquellas enseñas que tienen una inversión inferior a los 30.000 euros, donde se encuentran franquicias como: Look & Find, Adaix, Alfa Inmobiliaria, Best House, Mäklarhuset o El Conserje, entre otras. Por otro lado, la facturación total de este sector en el ámbito de la franquicia representa más de 705 millones de euros por ingresos, mientras que las inversiones se sitúan ligeramente por encima de los 100 millones de euros.

Es uno de los segmentos de actividad donde más rentable resulta invertir para emprendedores e inversores, ya que la inversión media por establecimiento ronda los 40.000 euros, frente a una facturación por ingresos que oscila alrededor de los 300.000 euros, estableciéndose marcadas diferencias entre cada uno de los tres grupos anteriormente mencionados.

Además, el sector inmobiliario adquiere, cada vez más, un mayor protagonismo en el mercado nacional y según los expertos en el mismo, es difícil de entender si no se opera en red, ya sea propia o franquiciada. Es más, es uno de los sectores donde está prevista una continua aparición de nuevas marcas en el mercado, a partir de las ya existentes, que optaran por la franquicia como fórmula de crecimiento y expansión empresarial y al mismo tiempo la incorporación de nuevos franquiciados y también reconversión de negocios ya existentes que se integraran en las diferentes marcas operativas.

Dos aspectos significativos

Al analizar el sector inmobiliario en franquicia en este Informe, hay que tener en cuenta dos aspectos significativos. Por un lado, centrarse en la demanda existente y en la evolución del mercado en la adquisición de viviendas. Por otro, hay que tener en cuenta las posibilidades de expansión en el ámbito de la franquicia por parte de cada una de las marcas que forman parte del mismo y de las nuevas que puedan incorporarse, donde se observa una tendencia creciente y continuada.

Un sector en continuo crecimiento

Si bien es cierto que los principales expertos y las diferentes fuentes especializadas, auguran una recesión de transacciones para este ejercicio 2023, entre un 10 y un 15% con respecto al año 2022, las cifras y perspectivas para el sector de agencias inmobiliarias siguen siendo altamente sustanciales, principalmente, en el ámbito de la franquicia.

Las oportunidades que supone incorporarse a una red de franquicia son muchas para el futuro franquiciado. Según declaraciones recogidas para este informe, el sector inmobiliario debe plantearse este 2023 como un año de trabajo previo para allanar el terreno y ampliar las posibilidades de abarcar el mayor número de oportunidades de negocio que se presentarán en 2024, sin renunciar evidentemente a las actuales.

Por otro lado,las principales tendencias que marcarán al sector inmobiliario durante los próximos años son: el aumento de las propiedades de lujo, sobre todo en las zonas urbanas; preferencia por las viviendas fabricadas con materiales sostenibles y eficientes; búsqueda de viviendas en zonas rurales; inversiones en zonas comerciales; cambio en las preferencias de los consumidores, fuerte tendencia por el alquiler frente a la compra, auge de los formatos de agencia inmobiliaria online; y el coworking inmobiliario, donde el agente alquila un espacio de trabajo – oficina o despacho – que comparte con otros empresarios.

En conclusión, en este informe se puede conocer el comportamiento detallado del sector inmobiliario y las 48 marcas franquiciadoras que lo conforman. Se puede acceder directamente al informe haciendo clic aquí.