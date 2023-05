El despacho experto en arraigo laboral para extranjeros, Banchio Abogado

Existe una vía legal que permite regularizar la situación de los extranjeros que se encuentran trabajando de manera irregular en territorio español: el arraigo laboral.

Esto se encuentra contemplado en el Reglamento de la Ley de Extranjería sancionada por el Real Decreto 629/2022, del 26 de julio. Sin embargo, para poder acceder a este beneficio, se recomienda contar con la asistencia legal de profesionales expertos en el tema, como los que conforman el equipo de Banchio Abogado.

¿Qué requisitos hay que cumplir para solicitar el arraigo laboral? El arraigo laboral permite, de acuerdo a las leyes españolas, solicitar ante extranjería un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, para aquellos individuos que no posean un número de documento español. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos y la más importante es que el interesado no debe encontrarse incluido en el compromiso de no retorno, que establece un plazo de tres años para volver a ingresar al país a aquellos individuos que han salido de España de manera voluntaria.

Otro requisito a la hora de solicitar el arraigo laboral es acreditar una relación laboral cuya duración no sea inferior a seis meses, en situación irregular, la cual debe prevalecer a la hora de presentar la solicitud. Asimismo, el solicitante no debe contar con ciudadanía de ningún Estado de la Unión Europea, ni poseer antecedentes penales en España, su país de origen o cualquier país donde haya residido en los últimos cinco años.

Además, el solicitante deberá presentar una copia completa de su pasaporte, su número de NIE en caso de haberlo poseído y demostración de encontrarse residiendo en España por un lapso no menor a dos años. Esta información debe presentarse junto al Formulario EX-10, junto al pago de la tasa correspondiente.

