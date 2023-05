Diseño y eficacia con los cepillos de dientes de MyOwn

Hay ciertos hábitos para cuidar la salud que son fáciles de implementar. La mayoría de las personas suelen ponerse el cinturón de seguridad al subir a un coche, el casco al conducir una moto o el protector solar al ir a la playa. También, en los últimos años, se ha vuelto una tendencia evitar la ingesta de comida basura o hacer ejercicio. Sin embargo, una cuestión que las personas tienden a pasar por alto es la salud bucal.

Si bien son pocos los individuos que no usan cepillo dental, la mayoría utiliza este dispositivo de forma errónea o compra modelos económicos que no aportan lo que la boca necesita. En este sentido, MyOwn no solo fabrica cepillos de dientes únicos para ofrecer el máximo cuidado a la salud bucal, sino también de diseño y con estampación, para proporcionar una moderna decoración en el cuarto de baño.

La combinación de elegancia y eficacia para los cepillos de dientes MyOwn es una empresa fundada en 2018 por un matrimonio formado por una arquitecta y un dentista. De la combinación de estas dos profesionales surgió la idea de convertir la acción cotidiana de lavarse los dientes en una experiencia única.

En este camino, desde la empresa fabrican cepillos de dientes manuales que cuentan con diseños innovadores, elegantes y atractivos, pero también están pensados para una limpieza bucal eficiente. Estos artículos son elaborados 100 % por materiales reciclables y en España. Además, utilizan cerdas de Tynex con ergonomía pensada para facilitar el acceso a toda la boca y eliminar la placa de forma eficaz. A su vez, sus mangos cuentan con un mástil de líneas sólidas y extremos más delgados y una geometría plana para mayor confort.

Las líneas de colección de MyOwn Dentro del amplio catálogo de MyOwn, hay distintas líneas de colección. Por un lado, está Art Deco, cuyos modelos se destacan por su elegante color negro en las cerdas y los detalles psicodélicos o geométricos. Por otro lado, la colección Pure se basa en tonos blancos y dorados, y Be Natural en detalles de plantas y animales. A su vez, la colección Camo trae distintos tipos de estampación con el clásico verde militar o en matices de azul, rosa y gris. También MyOwn cuenta con diseños con animal print en la línea Sauvage, o los dibujos divertidos de Fun Collection.

Además de los distintos diseños dentro de las diferentes líneas de colección, MyOwn ofrece la posibilidad de personalizar cepillos de dientes para toda la familia o para un evento especial. Para ello, se debe solicitar por correo electrónico o por llamada telefónica.