Cómo ayuda la digitalización en el proceso de recobro a las instituciones financieras

La digitalización ha transformado por completo el Proceso de Recobro simplificando y mejorando los resultados. GDS Modellica aporta soluciones y tecnologías adaptadas a las necesidades del cliente que garantizan una mayor eficacia y rentabilidad de todo el ciclo de gestión de riesgo. Informa EKMB El estudio de mercado realizado por ANGECO "El sector de la gestión del crédito y la morosidad", publicado a finales del 2022, evidencia la relevancia que el sector de la recuperación de deudas y la morosidad tiene para la economía española; en concreto, los importes de deuda gestionados han alcanzado en 2021 los 436.827 millones de euros, un 14% más que en 2020. De ellos, se han recuperado un total de 10.598 millones de euros, un 15,77% más que el año anterior. Las entidades prestatarias han incorporado nuevas herramientas digitales inteligentes orientadas a la gestión de recobros de deuda con el fin de predecir y reducir comportamientos arriesgados, además de fidelizar a los clientes.

En el sector financiero, la implementación de la digitalización y de herramientas ágiles y flexibles juegan un papel incuestionable a la hora de recuperar el dinero, por su resiliencia a los nuevos hábitos y relación con los clientes, sin perder su prioridad: controlar el riesgo y la rentabilidad del negocio. La digitalización ha simplificado y mejorado los resultados del proceso de recobro al prevenir de una forma más precisa y eficaz la morosidad.

GDS Modellica aporta la tecnología, analítica, estadística e Inteligencia Artificial necesarias a las entidades financieras para convertir sus ingentes cantidades de datos desestructurados, en información y conocimiento que ayude a tomar decisiones de manera automatizada. Decisiones que han de realizarse día a día, tales como si concede o no una tarjeta, con qué condiciones, si se aprueba o no una transacción o si aprueba o no un crédito... Decisiones automatizadas, basadas en el análisis de las estadísticas y el comportamiento pasado que aportan un conocimiento útil de gran valor. El proceso de gestión de decisiones de GDS Modellica se aplica a múltiples productos, para ello realiza cálculos, ejecuta fórmulas y modelos, según las variables para tomar decisiones seguras.

La digitalización ha mejorado todo el ciclo de riesgo crediticio. El ciclo hace referencia desde la Originación del Crédito, Gestión del Cliente y Gestión de Cobranza a Gestión del Fraude y Normativa. Las soluciones y tecnología de GDS Modellica mejoran ycubren todo el proceso de riesgo desde la analítica de datos, consultoría, herramientas o gestión de datos a soluciones expertas y específicas para negocios en materia de riesgos, con una interfaz que posibilita que sea el usuario de negocios el que construye e implementa la lógica. Cuanta más información se tenga desde laOriginación (alta nueva), mejores serán las estrategias a seguir. Así, en el proceso de Contratación de Crédito, la tecnología ha cambiado por completo las gestiones y relaciones, siendo ahora cada vez más remotas e inmediatas. La tecnología permite que el cliente envíe la información y de forma automática se puedan tomar decisiones, ofrecer alternativas, mandar a revisión... y todo esto mientras la lógica aprende del resultado de la operación, para ser más fiable en la siguiente. Esto consigue una mejora en la concesión de productos financieros mientras se asegura la rentabilidad, pues el sistema cada vez es más inteligente.

Durante la etapa de Gestión del Cliente,la tecnología aporta una mayor eficiencia. Una cuestión clave, señalan desde GDS Modellica, es el coste de adquisición de los clientes, pues tiene un coste muy elevado, por lo que hay que aprovechar la cartera existente y ser capaz de ofrecerle productos que puedan ser de su interés en base a la segmentación del perfil que la tecnología ayuda a construir. En este sentido, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, afirma: "los clientes son la mayor fuente de riqueza de las instituciones financieras. Nuestras soluciones aportan una visión integral de 360º del riesgo del cliente que, además de tener un mayor conocimiento del cliente, nos permite establecer modelos de comportamiento para gestionar de manera eficiente y personalizada".

En la Gestión de Cobranza, la tecnología automatiza, segmenta y establece las estrategias a seguir durante la aprobación o denegación de una solicitud, segmentando en función de la tipología de cliente y de la situación. No se puede tratar igual a un cliente que no suele pagar una cuota puntualmente con otro que no falla históricamente en ningún pago. En esta etapa, también ha cambiado los canales y la forma de contacto con los clientes. La tecnología posibilita llegar mejor a los clientes y ser menos invasivos con lo que se obtienen mejores resultados

El Proceso de Recobro ha mejorado en rentabilidad y eficacia con la incorporación de la tecnología y digitalización. La tecnología es significativa, pero ha de estar complementada con analítica, mejores prácticas y expertos conocedores del negocio.GDS Modellica aporta esa tecnología, experiencia y saber hacer a las entidades financieras. Ha trabajado con más de100 bancos y entidades en los cinco continentes. Sus soluciones y tecnologías para el sector financiero son sello de calidad, adaptabilidad, eficacia, compromiso y rentabilidad con la posibilidad de desarrollar soluciones personalizadas acordes a las preferencias y demandas de los clientes.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.