La Fundación Legálitas celebra su décimo aniversario

Diez años de compromiso social apoyando a los colectivos más vulnerables de la sociedad, promoviendo la cultura del asesoramiento jurídico preventivo y mejorando el bienestar de las personas. Durante el evento se entregaron los premios 'Fundación Legálitas' con el objetivo de reconocer a aquellas personas y organizaciones que contribuyen a la divulgación de la abogacía preventiva y el ecosistema legaltech La Fundación Legálitas celebró ayer su décimo aniversario con un evento en la Casa de América (Madrid), al que asistieron representantes de instituciones y empresas con las que ha colaborado a lo largo de estos años.

El presidente de la Fundación Legálitas, Rafael Catalá, hizo balance de una década de compromiso social, apoyando a los colectivos más vulnerables, promoviendo la cultura del asesoramiento jurídico preventivo y contribuyendo a mejorar el bienestar de las personas.

Diez años trabajando junto a numerosas entidades públicas y privadas, impulsando campañas de sensibilización dirigidas a los más jóvenes, alertando sobre el uso que hacen de internet y las redes sociales, el acoso escolar, los delitos de odio, la violencia de género o la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otras.

Durante el acto tuvo lugar un coloquio, moderado por Rafael Catalá, que contó con la presencia de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y de la Fundación ONCE; y Alberto Granados, presidente de Microsoft España.

Todos, además de felicitar y mostrar su agradecimiento a la Fundación Legálitas por el apoyo recibido durante estos años en las acciones realizadas conjuntamente, se abordó la importancia de la colaboración público-privada que, a juicio de Rafael Catalá, es precisamente "una de las mejores maneras de abordar los desafíos de la sociedad en nuestro país, para fortalecer nuestro sistema de libertades y nuestro Estado de derecho, algo que la fundación ha pretendido en todos estos años".

Una afirmación compartida por Grande-Marlaska que, además de reconocer "el compromiso de la Fundación Legálitas con la responsabilidad social y los valores propios de una democracia plena", incidió en la "importancia de la colaboración entre el sector privado y administraciones como el Ministerio del Interior, que cuenta con la responsabilidad de generar las condiciones para tener un espacio seguro donde todos podamos ejercer nuestros derechos y libertades".

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se refirió a las campañas realizadas junto al Consejo Superior de Deportes, y fue más allá poniendo en valor "la aportación privada de fundaciones, como la de Legálitas, que aportan iniciativas potentes que permitan la colaboración, dando un paso al frente con proyectos concretos, con el empuje, la visión y a veces las formas de trabajar, que el mundo privado tiene y que, a veces, son más agiles y más eficaces que los de la Administración, por qué no decirlo", reconoció.

Miguel Carballeda narró en primera persona su experiencia con la discapacidad, provocando el aplauso de un auditorio, lleno para la ocasión, que reconoció la importante labor realizada por una organización como la ONCE. Su presidente quiso "reconocer el compromiso de la Fundación Legálitas en estos diez años, llenando con su trabajo esos huecos para tratar de hacer un país mejor, para dar respuesta a quienes lo necesitan, a los eslabones más débiles. Es ahí donde siempre nos encontraréis, porque nacimos para eso".

Durante su intervención, Alberto Granados, recordó el acuerdo firmado por Microsoft hace siete años para la creación de Legálitas Lab, "un escenario que facilitase la activación de startups, el acceso a la tecnología y la posibilidad de cocrear juntos". El presidente de la compañía quiso poner de manifiesto que "el sector legal sí está innovando mucho, de hecho, Legálitas es un claro exponente, adoptando inteligencia artificial en determinados escenarios, como puede ser la atención al cliente o la sumarización de documentación. Y esta es la punta del iceberg".

Por su parte, Luis del Pozo, CEO de Legálitas, destacó la importancia de "educar a la ciudadanía en la abogacía preventiva, un modelo que contribuye no solo a que las personas estén mejor asesoradas legalmente en su día a día, sino también a la resolución extrajudicial de múltiples conflictos y a la disminución de la litigiosidad y el atasco en los juzgados". En este sentido, del Pozo señaló que, "como principal legaltech española, nuestro objetivo es democratizar el acceso a unos servicios jurídicos de calidad, gracias a la profesionalidad de nuestros abogados y al uso de la tecnología más actual para así hacer el trabajo lo más eficiente posible".

Respecto al futuro, del Pozo indicó que los jóvenes y el uso que hagan de la tecnología es fundamental para lograr los objetivos planteados por el sector y, en este sentido, señaló que "es nuestra responsabilidad, de los grandes operadores jurídicos y de las administraciones, liderar el necesario proceso de transformación digital y cultural del sector, porque, jóvenes y tecnología van de la mano", concluyó.

Premios 'Fundación Legálitas'

En el evento, presentado por Miguel Ángel Villanueva, director de la Fundación Legálitas, también se entregaron los premios 'Fundación Legálitas', cuyo objetivo es reconocer a aquellas personas y organizaciones que contribuyen a la divulgación del legaltech y la abogacía preventiva.

En esta ocasión, el galardón a la mejor iniciativa empresarial relacionada con legaltech recayó en Global Legaltech Hub, una asociación internacional que reúne a diferentes operadores (profesionales, startups, empresas, instituciones y al mundo académico) para escribir el futuro de una nueva industria jurídica impulsada por la innovación tecnológica. Laura Urquizu, presidenta de Global Legaltech Hub y uno de los principales exponentes del legaltech en el país, fue la encargada de recoger el premio en una conexión en directo desde Nueva York.

El premio al mejor proyecto emprendedor en Divulgación Jurídica fue para Lawtips. Un proyecto dinámico y disruptivo que ha sabido conectar a los más jóvenes con el mundo del Derecho a través de las redes sociales. Tal y como hace Legálitas, Lawtips acerca la figura del abogado al ciudadano mediante una colección de videos protagonizados por su creador, Andrés Millán, un joven graduado en Derecho y ADE, que de manera directa y amena ofrece consejos legales al alcance de todos.