BITLAB rompe esquemas con sus nuevos BOOTCAMP en tecnologías emergentes

BITLAB impulsa la innovación tecnológica con 5 nuevos Bootcamp en áreas emergentes, incluyendo uno centrado en la Inteligencia Artificial Tras el éxito de su máster y de las diferentes formaciones desarrolladas en los últimos meses, BITLAB anuncia el lanzamiento de 5 Bootcamp en nuevas tecnologías, uno de ellos dedicado a la inteligencia artificial. Los Bootcamp han sido diseñados siguiendo la línea de aprendizaje de su máster insignia: "BITBLOCKMASTER". Esto significa que todos los bootcamp estarán impartidos por especialistas en diferentes materias. Las clases serán presenciales, pero los alumnos que lo deseen podrán seguirlas en diferido.

Los Bootcamp empezarán en el mes de junio y cuentan con una duración de entre 4 y 8 semanas, pudiéndose adaptar los tiempos a las necesidades de cada persona. No obstante, el proceso de inscripción ya está abierto. Como sucede en todos los programas formativos impartidos por BITLAB, los alumnos que lleven a término el aprendizaje podrán acceder a una bolsa de empleo exclusiva, que ofrece la posibilidad de trabajar en diferentes empresas. Los alumnos que superen la evaluación final obtendrán la titulación correspondiente a través de BITCERT, la certificación blockchain desarrollada por BITLAB.

Una formación única en el mercado por su forma y su valor

Los Bootcamp disponibles son los siguientes: "Del mundo Web 2.0 al universo Web 3.0", "Next Generation Audio: audio y sonidos inmersivos", "Innovación educativa y nuevas tecnologías", "Promting Engineer" y otros enfocados a Ciberseguridad, Metaverso, Web3. Dada la importancia y el protagonismo que la IA está cobrando en el campo de la innovación empresarial, BITLAB ha programado un Bootcamp destinado íntegramente a la "Inteligencia Artificial"

Según los alumnos de BITLAB, el éxito de sus programas educativos reside en la combinación de conocimientos teóricos con casos prácticos. La experiencia educativa de BITLAB también ofrece una excelente oportunidad para realizar networking.

Una vez más, BITLAB proporciona a los alumnos todo lo necesario para su desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad. Centrando sus objetivos en que los conocimientos adquiridos pueden utilizarse en campos tan diversos como el marketing, la economía, el arte o la ciencia. BITLAB mantiene que la tecnología blockchain es una realidad que las grandes instituciones y empresas están empezando a adoptar en su día a día. Los NFTs o la tokenización de activos forman parte de la Web3 y las compañías necesitan expandir sus productos y servicios al internet de blockchain para aprovechar sus numerosas ventajas.

BITLAB tiene su sede en el Vivero de Empresas que la Universidad Rey Juan Carlos gestiona en Móstoles (Madrid) y cuenta con un claustro de más de cuarenta profesores. Todos ellos son especialistas en tecnologías innovadoras y su actividad profesional gira en torno a la cadena de bloques.

"Si estás interesado en conocer más sobre los Bootcamp en tecnología y obtener una beca para tu formación, no dudes en solicitar más información sobre las becas ofrecidas en la página web de BITLAB".