7 de cada 10 enfermeras que trabajan en Gipuzkoa creen que su situación profesional no ha mejorado en el último año

Así se desprende de la encuesta realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa con motivo del Día Internacional de la Enfermera que se celebra este viernes, 12 de mayo, bajo el lema "Nuestras enfermeras, nuestro futuro". Demandan, sobre todo: más personal para mejorar el ratio enfermera-paciente, mayor estabilidad y que se cuide al profesional en las organizaciones Coincidiendo con esta fecha, el COEGI ha organizado un evento mañana jueves, 11 de mayo, a partir de las 17:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Donostia en el que la escritora Toti Martínez de Lezea hablará sobre "Curanderas, historia de una injusticia". A continuación, se homenajeará a las enfermeras y enfermeros que se han jubilado recientemente, así como a aquellas que conmemoran 25 años de colegiación ininterrumpida.

Un 70% de las enfermeras que trabajan en Gipuzkoa consideran que su situación laboral y profesional no ha mejorado durante el último año, según la encuesta realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), con motivo de la celebración este viernes, 12 de mayo, del Día Internacional de la Enfermera bajo el lema: "Nuestras enfermeras, nuestro futuro".

De la citada encuesta se desprende que las enfermeras y enfermeros que trabajan en Gipuzkoa demandan, para mejorar su situación, entre otros aspectos: más plantilla e incremento de ratios de profesionales enfermeras por paciente para prestar la mejor atención sanitaria y aminorar las cargas de trabajo; mayor estabilidad -tanto en los puestos como en los equipos de trabajo-; formación y refuerzo del personal enfermero ante el aumento de la demanda asistencial; una mayor estabilidad laboral frente a los continuos cambios de los servicios y equipos; así como un mayor reconocimiento al trabajo de las y los profesionales de Enfermería y que se cuide y no ‘maltrate’ a la profesión.

En cuanto a la formación y reciclaje de estas profesionales, según datos de la encuesta el 88% de las enfermeras que trabajan en Gipuzkoa han participado en actividades formativas a lo largo del último de año, y casi un 50% ha tomado parte en más de tres formaciones durante los últimos doce meses para la actualización de sus conocimientos profesionales. El 49% tiene horario de trabajo fijo frente al 51% que lo tiene rotatorio. Casi un 83% de las encuestadas cuenta con perfil lingüístico de euskera.

Gipuzkoa cuenta en la actualidad con 5.475 enfermeras/os en activo, de las cuales un 92% son mujeres. En cuanto a la edad media de las colegiadas/os el 34,89% es menor de 35 años; 21,66% tiene entre 35 y 44 años: 22,12% entre 45 y 54 años, y un 20,33% de las enfermeras que trabajan en el territorio tienen entre 55 y 64 años. El pasado año, se dieron de baja en la colegiación 300 enfermeras, mientras que se incorporaron 351 enfermeras para trabajar en Gipuzkoa arrojando, por tanto, un saldo positivo.

El pasado año, el COEGI organizó 128 actividades formativas, de las cuales el 40% se desarrollaron de manera presencial y el 60% restante en formato online. Asimismo, el Colegio organizó 33 conferencias online dirigidas a las enfermeras/os que trabajan en Gipuzkoa.

Reconocimiento a la profesión

Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona subraya la necesidad de que las instituciones pongan en valor a las y los profesionales "y les den realmente el lugar que les corresponde". En este sentido, apunta que el Colegio recibe constantemente comunicaciones de descontento por parte de los profesionales, "por falta de coordinación, de una comunicación e instrucciones claras, etc. Es importante contar con las enfermeras. Actualmente se sienten maltratadas/os y así nos lo trasladan", subraya.

En este sentido, Lekuona incide en que las enfermeras "somos y queremos que las instituciones nos reconozcan como profesionales resolutivos, eficientes y eficaces con nuestras competencias y conocimientos, capaces de coordinar y colaborar con todos los profesionales. Para contar con una Euskadi Saludable es imprescindible que se cuide a los profesionales sanitarios", recalca.

La presidenta del COEGI concluye apostando por potenciar la figura de la enfermera: "estamos para colaborar y hacer palanca, para ser solventes y eficaces en el sistema, pero necesitamos que nos den las herramientas, la motivación… Algo que resulta complicado cuando estamos inmersas en OPEs continúas mientras continuamos trabajando y ‘soportando’ el sistema", concluye.

Celebración en Gipuzkoa

Los actos organizados por el COEGI para conmemorar el Día Internacional de la Enfermera tendrán lugar mañana, jueves, a las 17:00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Tras la bienvenida de la presidenta del Colegio, la escritora Toti Martínez de Lezea hablará sobre "Curanderas, historia de una injusticia".

A continuación se entregará el pin de plata del Colegio a 34 de las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa que conmemoran 25 años de colegiación ininterrumpida, finalizando el acto con el homenaje a más de medio centenar de enfermeras que se han jubilado a lo largo del último año.