Tratamiento de cicatrices de acné con radiofrecuencia fraccionada con microagujas, de la mano de Alluring Clinic

Cuando se trata de detalles en el rostro, como las cicatrices de acné, la gran mayoría de personas tiende a sufrir de inseguridad y baja autoestima, a pesar de que las apariencias no lo son todo.

De hecho, en una encuesta realizada en 2020 en redes sociales, se comprobó que cerca del 40 % de las mujeres tienen sentimientos de tristeza, enfado, vergüenza e incluso ansiedad y miedo a causa de sus cicatrices.

Radiofrecuencia fraccionada con microagujas contra el acné Uno de los tratamientos faciales más conocidos para este tipo de imperfecciones es la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, la cual consiste en el uso de un sistema de radiofrecuencia fraccionada con la finalidad de inducir elastina y una síntesis de colágeno en la piel afectada.

Este procedimiento ambulatorio tiene una duración aproximada de una hora y se realiza en el consultorio, con analgesia tópica previa en la zona a tratar. Tras haber finalizado el tratamiento, suele observarse un leve enrojecimiento e inflamación local en la piel, que irá disminuyendo con el paso de las horas, lo que no impide que pueda retomar sus actividades rutinarias tomando unas sencillas precauciones, como es evitar la exposición solar.

Dependiendo de las necesidades de cada paciente, se recomiendan entre tres y ocho sesiones, con un intervalo de un mes entre sesiones. Los resultados comienzan a ser visibles a partir de la primera semana del tratamiento, viendo una clara mejoría después del primer mes.

¿Cuáles son los beneficios de la radiofrecuencia con microagujas? Una de las principales ventajas de este tratamiento es que es mínimamente invasivo y no causa daños en la dermis. Al no tratarse de un procedimiento quirúrgico, se evita el riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria o de aparición de cicatrices. Además, las microagujas actúan como conductoras de energía calorífica en forma de radiofrecuencia, lo que impide el sangrado y disminuye la generación de posibles hematomas.

De igual forma, los tratamientos de radiofrecuencia fraccionada son ideales para combatir la flacidez leve, moderada y severa, así como las arrugas faciales, las estrías y el descolgamiento de rodillas, abdomen y cuello. Por último, este procedimiento puede aplicarse en todo tipo de pieles, mejorando la calidad de la dermis y dándole progresivamente un aspecto más firme y turgente.

