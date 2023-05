Sirvelia se ocupa del desarrollo de plugins WordPress optimizados

Uno de los aspectos más destacables de WordPress es su apartado de plugins, ya que con estos se pueden agregar funciones determinadas a la plataforma digital, facilitándose así el trabajo y uso de una página web.

Existen miles de estos complementos en el mercado, aunque no siempre ofrecen lo que el cliente realmente necesita. En estos casos, es recomendable contratar los servicios de un profesional. Con la ayuda de los profesionales de Sirvelia, el cliente tiene la posibilidad de solicitar el desarrollo de plugins WordPress optimizados según sus necesidades.

Razones por las que contratar los servicios que ofrece Sirvelia WordPress es un sistema de diseño de páginas webs muy completo porque a través de este se pueden crear proyectos digitales ambiciosos gracias a la gran cantidad de opciones que se pueden anexar a la web con plugins. Hay diversas opciones de estos complementos (plugins) para todo tipo de emprendimientos, pero muchos de estos tienen limitaciones o han sido creados para una función específica. Una forma rápida de solucionar este problema es instalar una extensión o plugins similar. Sin embargo, esto no siempre es una buena opción dado que puede generar problemas de compatibilidad y se daría un mal uso de los recursos del hosting. Sirvelia ofrece una solución alternativa a esto con sus planes de desarrollo de plugins WordPress. De esta manera, el usuario no tiene que buscar más en internet por una herramienta en particular o tener que pagar una suscripción mensual por planes premium.

Plugins personalizados de la mano de Sirvelia Para que haya un rendimiento efectivo de una plataforma a utilizar, Sirvelia ofrece a sus clientes el servicio de desarrollo de plugins WordPress. Además, permite que los usuarios tengan la posibilidad de agregar funciones similares a la de un plugin determinado, implementar mejorarías en el rendimiento o anexar otros aspectos al plugin. Gracias a esto, los clientes pueden continuar trabajando con un sistema similar al anterior, pero anexándole atributos especiales. Por otro lado, es importante destacar que esta empresa ofrece un servicio de optimización, el cual permite realizar una limpieza completa del sistema utilizado, dejando solo los programas esenciales para el buen funcionamiento de la página o plataforma. De esta forma, el código base quedará más limpio y será más ligero de procesar para los ordenadores o dispositivos móviles. Con esto además se eliminarán las posibles vulnerabilidades e incompatibilidades que puedan generar los plugins de terceros.

Sirvelia ofrece una variedad de servicios de desarrollo de plugins WordPress que incluyen la creación de plugins personalizados desde cero, así como la personalización y resolución de problemas y errores de los ya existentes. También es importante destacar que esta empresa desarrolla aplicaciones móviles que se pueden gestionar directamente desde la página web y trabajar directamente con su base de datos.