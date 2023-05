La kombucha es una bebida legendaria conocida en China como el "elixir de la inmortalidad". Gutsy Captain ha llevado esta antigua receta a un nivel completamente nuevo, utilizando solo los ingredientes naturales, frescos, saludables y deliciosos disponibles. El té verde fermentado con azúcar de caña pura orgánica y el propio cultivo de bacterias vivas y levadura, hacen que sea 100 % auténtico. Es una bebida pura, ancestral, efervescente y refrescante, perfecta para aquellos que buscan llevar una vida feliz, sana y plena. La compañía tiene el orgullo de seguir la receta china original para brindar una experiencia de sabor incomparable.

Beneficios de la kombucha Como alimento probiótico, el kombucha tiene un impacto positivo en la salud intestinal, lo que mejora la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal. Además, los probióticos presentes en la bebida son beneficiosos para el sistema inmunológico. Esto puede mejorar la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades y mantener una buena salud. El consumo de la misma también puede mejorar el bienestar general y la salud mental. Esto se debe a que ayuda a aumentar los niveles de hormonas relacionadas con el estado de ánimo y la calidad del sueño. También ayuda en la pérdida de peso al mejorar los procesos digestivos y controlar la producción de la hormona de la saciedad. Por último, el kombucha es una fuente natural de vitamina B12, que está íntimamente relacionada con los niveles de energía en el cuerpo.

La marca GUTsy Captain es recomendada por su sabor delicioso y sus características bajas en calorías, veganas, orgánicas y sin gluten. Por todas estas razones, el consumo de kombucha puede ser una adición valiosa a una dieta saludable y equilibrada.

Mitos y verdades sobre la ingesta de kombucha La kombucha es una bebida fermentada y, aunque se ha popularizado en los últimos años, todavía hay muchos mitos sobre ella. El primero es que cura enfermedades, pero eso es falso; si bien contiene bacterias y levaduras saludables, no es un medicamento. Otro mito es que es un hongo, pero en realidad es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, llamado SCOBY. Se recomienda tomarla en ayunas, ya que garantiza que las bacterias se mantengan vivas hasta el final de todo el proceso digestivo. Además, se aconseja tomar un solo vaso y ver cómo reacciona el cuerpo. Sin embargo, no hay una dosis diaria recomendada, pero es importante tener en cuenta que es una bebida fermentada. Cabe destacar que la kombucha de Gutsy Captain se procesa de manera que resulte 100 % refrescante bajo altos estándares de calidad. Lo más importante es tener sentido común para tomarla y no abusar de su consumo.