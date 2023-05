Cómo y dónde conseguir los dientes perfectos

Tener dientes perfectos no solo se refiere a la estética; también está asociado con la implementación de buenos hábitos de higiene bucal, el manejo de la seda, en el cepillado tres veces al día y en la eliminación de algunos alimentos que manchan las piezas.

No obstante, la clínica de estética dental Carlos Saiz Smile, con sedes en Barcelona y Madrid, se ha destacado por ir más allá de las recomendaciones sobre rutinas en casa, con la práctica de diferentes procedimientos odontológicos para mejorar el aspecto de los dientes, como diseños de sonrisa con micro carillas sin tallado, cirugía plástica de encía, ortodoncia invisible, contorneo y blanqueamiento.

La importancia del cuidado dental De acuerdo con el doctor Carlos Saiz y su equipo de especialistas, cada tratamiento realizado en la clínica, debe estar acompañado de algunas actividades en casa y durante la vida cotidiana de los pacientes.

En general, los dientes pueden mantenerse perfectos con el uso de cepillos eléctricos, ya que reducen significativamente la placa bacteriana, responsable de daños y enfermedades periodontales como la caries y la gingivitis. Estos elementos tienen un mecanismo de control de la presión, que minimiza la erosión y la abrasión de la superficie dental.

Por su parte, el empleo del enjuague bucal es una de las formas más fáciles de conseguir dientes blancos y una mejor higiene. Ello se debe a que este líquido, con compuestos fluorados, elimina las bacterias que no se hayan destruido con el cepillado. Asimismo, el hilo o seda es indispensable para retirar los restos de comida que quedan alojados entre las piezas. También, el empleo de los dentífricos permite quitar las manchas superficiales.

Entre tanto, el consumo de fresa, cereza, pomelo, piña y zanahoria fortalecen los dientes debido a que son ricos en vitaminas A, B, C y E, y, por lo tanto, fuente de hierro y magnesio.

Sin embargo, es necesario acudir a una clínica para la realización de tratamientos que refuercen estos cuidados, pues, con el tiempo, hay desgaste natural y decoloración de las piezas.

En Carlos Saiz Smile, es muy común el blanqueamiento que se efectúa una sola sesión de 40 a 60 minutos, donde se disminuyen varias tonalidades cuando los dientes están oscuros por el deterioro del esmalte.

Por otro lado, la clínica realiza el diseño de sonrisa con micro carillas sin tallado, para proteger el diente en la parte frontal, corregir imperfecciones como diastemas y malposiciones. Asimismo, se ejecutan contorneos para armonizar la forma y el tamaño, con suaves y artísticos pulidos.

¿Cuáles son los principales motivos de consulta? En Carlos Saiz Smile, los usuarios solicitan cita de valoración para mejorar la apariencia física, estructura anatómica y morfológica de los dientes y la boca. Entre las situaciones más recurrentes, están las manchas blancas, piezas torcidas, bruxismo, caries, gingivitis y taurodontismo (cavidad pulpar más grande de lo normal). Cada una de estas afectaciones son tratadas de manera personalizada, con tecnología de punta y controles continuos para lograr los resultados esperados.