¿Dónde encontrar un servicio para cubrir sustituciones de verano y el cuidado de los niños? Noviser

El verano es una época del año que trae consigo muchos cambios en la rutina diaria.

De hecho, una de estas cuestiones que surge con la aproximación de esta estación es la necesidad de sustituir al personal doméstico habitual y de buscar cuidadores para los niños durante las vacaciones.

Ante estas situaciones, muchas personas optan por dejarlo en manos de conocidos de su entorno. Sin embargo, estas personas no son garantía de éxito y su contratación no solo no cumple con las normas vigentes, sino que tampoco con algunas medidas de cuidado y de seguridad. Con el fin de evitar problemas, lo recomendable es contratar a una empresa como Noviser para las sustituciones de verano y cuidado de niños.

Sobre Noviser Noviser es una empresa ubicada en Madrid que ofrece servicios domésticos y de cuidado de personas, tanto de ancianos y niños como de personas dependientes. Se trata de una agencia autorizada por la Comunidad de Madrid que garantiza que en todos sus servicios se respete y se cumplan todos los protocolos sanitarios y de seguridad para generar un entorno seguro.

Con este fin, la compañía cuenta con profesionales responsables y con alta flexibilidad, tanto para las distintas tareas del hogar como las diferentes necesidades que demanda cada persona y su rango etario para su cuidado.

Excelencia, profesionalidad y experiencia Los hijos son lo más importante de la vida de una persona, pero los estilos de vida muchas veces no permiten estar siempre con ellos. En este contexto, los padres buscan el mejor cuidado para ellos.

En Noviser sabe lo difícil que es elegir con quien dejar a los más pequeños, por lo que la empresa se centra en ayudar a los adultos a quedarse tranquilos. Para ello, cuenta con excelentes canguros.

Sus profesionales son expertos y cuentan con experiencia en el cuidado de niños. A pesar de esto, cabe destacar que el servicio de la compañía está destinado a un amplio rango de edades, siendo conscientes de que cada etapa requiere sus propias necesidades, por lo que los cuidadores se adaptan a ellas.

A su vez, para aquellos hijos en edad escolar, Noviser también ofrece la recogida a su centro educativo y ayuda con sus deberes escolares y extraescolares, además de acompañarles en su tiempo de ocio a jugar.

Tanto el personal dedicado al servicio doméstico como al cuidado de niños o personas dependientes cuenta con formación y referencias que Noviser pone a disposición de los clientes. Además, la empresa destaca por tener una fluida comunicación a través de WhatsApp no solo para consultas, sino también para cualquier emergencia que surja durante el servicio.